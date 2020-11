Ο Βοροντσέβιτς θα παίξει ξανά σε επίσημο αγώνα μετά από 313 μέρες!

Έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Αντρέι Βοροβτσέβιτς αποχώρησε έχοντας κατακτήσει τρεις τίτλους EuroLeague με την «ομάδα του στρατού».

Ο Ρώσος φόργουορντ παραμένει free agent όμως θα ενισχύσει την εθνική Ρωσίας στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ κόντρα στην Εσθονία και τη Λετονία.

Λεπτομέρεια; Ο Βοροντσέβιτς αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι στις 20 Ιανουαρίου 2020 και θα επιστρέψει στις 28 Νοεμβρίου! Μιλάμε, δηλαδή για 313 ημέρες χωρίς επίσημο αγώνα.

Ex-CSKA forward Andrey Vorontsevich will play for the Russian NT against Estonia and Italy.

His last game: January 20, 2020

His upcoming game: November 28, 2020

313 days without basketball for Vorontsevich.

— Kolinov Dmitriy (@kolinov) November 23, 2020