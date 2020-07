Εσθονία - Λιθουανία: Το πρώτο ματς μπάσκετ με κόσμο στην εξέδρα! (vid)

Στο Ταλίν οι εθνικές ομάδες Εσθονίας και Λιθουανίας δίνουν ματς προετοιμασίας.

Η είδηση πάντως δεν έχει να κάνει με την εξέλιξη του αγώνα, αλλά με το ότι βρίσκονται 1500 θεατές στην εξέδρα.

Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι μπάσκετ παρουσία φιλάθλων και σίγουρα αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα.

Easily the only place on Earth with such an action. Tallinn, Estonia, start of Baltic nations friendly tournament with hosts, Lithuania and Latvia. Limited to 1500 spectators, but man, how badly this had been missed! pic.twitter.com/PjBHHTUsHT

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) July 24, 2020