Ο Α.Ο. Μυκόνου… ανακοίνωσε τον Ντιλέινι! (pic)

O Ντιλέινι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα άνοιξε διάλογο με τους ακόλουθους του στο Twitter και είχε μια απάντηση για όλα. Αρχικώς, ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό δηλώνοντας αρνητικός.

Όταν όμως έπεσε στο τραπέζι η… Μύκονος, ο πρώην άσος των Καταλανών ήταν ξεκάθαρος: «Ναι»! Έτσι, λοιπόν ο Α.Ο. Μυκόνου πήρε την ασίστ και… ανακοίνωσε τον Ντιλέινι!

We dont have ceiling.

Welcome Malcolm.

Especially this August free space to shoot. pic.twitter.com/XmikymZWxF

— AO_MYKONOY_BC (@aom_bc) May 16, 2020