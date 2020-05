Σκληρή απάντηση Παπαδόπουλου σε Λιόλιο

Αναλυτικά η επιστολή του

«Στο βιβλίο του Napoleon Hill Ο Νόμος της Επιτυχίας, ένα από τα 18 μυστικά του νόμου, είναι η ηγεσία. Ένας ηγέτης μπορεί να εμπνεύσει μια ευρύτερη ομάδα ατόμων, ένα κοινωνικό σύνολο, ώστε όλοι μαζί να συντονίσουν τις νόες τους, συνθέτοντας Έναν Κυρίαρχο Νου, που θα εργαστεί μεθοδικά και επισταμένως για την επιτυχία του κυρίαρχου σκοπού.

Ένας ηγέτης σέβεται την ιστορία και δεν καταφέρεται άκομψα εναντίον των συναγωνιστών του, ακόμη και όταν πρεσβεύουν διαφορετικές ιδέες. Ο πραγματικός ηγέτης δεν προβαίνει σε ενέργειες προσωπικής προβολής καμουφλαρισμένες πίσω από την κουρτίνα της κοινωνικής προσφοράς και της δήθεν, ευγενικής ανιδιοτέλειας.

Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο υπεύθυνο εκτελεστικό όργανο ή διοικητικό συμβούλιο ενός επίσημου οργανισμού θα υιοθετήσει και θα πράξει το σχέδιο που κάποιος εξωτερικός παράγοντας, αυθαίρετα, με υποθέσεις μόνον, τους προτρέπει να κάνουν;

Πόσο ειλικρινές είναι να θέλει κάποιος να βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή και να δρα δήθεν συμβουλευτικά, δημοσιοποιώντας μια εντελώς, μη στοιχειοθετημένη εικασία, γιατί περί αυτής πρόκειται, όταν παραθέτεις οικονομικά δεδομένα και υπολογισμούς, ενώ δεν υπάρχει καμιά επίσημη ανάρτηση της ΕΟΚ για τον ισολογισμό του 2019 και τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2020.

Πόσο πιθανό είναι ακόμη κι αν αυτές οι εικασίες είναι σωστές, να εκτελεστούν από την ΕΟΚ, όταν αναρτώνται στα media ως προσωπική επιστολή του σωτήρα; Αν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον, δεν θα ήταν πιο ηθικό η πρόταση να επικοινωνούνταν στους αρμόδιους με πιο συμβουλευτικό και φιλικό ύφος και να μην δημοσιοποιούνταν; Μήπως όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό, άκομψο τερτίπι προσωπικής προβολής και επηρεασμού της κουρασμένης και πληγωμένης κοινής γνώμης;

Δεν μπορείς να ηγείσαι και να κάνεις το ίδιο λάθος μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν μπορεί κανένας να συμβάλλει στην αναβάθμιση ενός ομαδικού αθλήματος, όπως είναι το μπάσκετ, πόσο μάλλον να ηγηθεί μιας κίνησης Νέας Εποχής, όταν ενώ διαδίδει ότι θα ενώσει όλες τις δυνάμεις με αγάπη για το άθλημα και την ιστορία του και θα δράσει με ομαδικότητα και σχέδιο, να καταρρίπτει ο ίδιος με τις δηλώσεις του, την εικόνα που επικοινώνησε και να εμφανίζεται ασεβής, διχαστικός και αθεράπευτα φιλόδοξος.

Στο ίδιο βιβλίο, επισημαίνονται επίσης δύο ακόμη μυστικά της επιτυχίας και αυτά είναι η ευχάριστη προσωπικότητα και η φαντασία. Στη σημερινή εποχή χρειάζεται σκέψη out of the box για να ανατρέψεις μια φθίνουσα πορεία και να την μετατρέψεις σε μια ευφάνταστη επιτυχία. Χρειάζεται ομαδική δουλειά και συσπείρωση σε έναν κυρίαρχο νου και αυτά, μόνον μια ευχάριστη προσωπικότητα, με φαντασία και ηγεσία, που εμπνέει την ομάδα, και διατηρεί με σοφία τις θέσεις της, μπορεί να το επιτύχει.

Δημήτριος Παπαδόπουλος Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών.»