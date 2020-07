Παναθηναϊκός: Υπογράφει στην Κίνα ο Φριντέτ για $1.6 εκατομμύρια! (pic)

Ο Τζίμερ Φριντέτ θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του Sportando, o Αμερικανός σκόρερ θα επιστρέψει στην Κίνα για λογαριασμό των Shanghai Sharks, της ομάδας δηλαδή όπου αγωνίστηκε την περίοδο 2016-19 πριν έλθει στην Ελλάδα για τους «πράσινους».

Ο Φριντέτ μέτρησε 12.9 πόντους με το τριφύλλι στη Euroleague και είχε 41.7% τρίποντα και 95.5% βολές όμως τα νέα δεδομένα που επικρατούν πλέον στον Παναθηναϊκό έπειτα από την αποστασιοποίηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου καθιστούν αδύνατη την παραμονή του για τη σεζόν 2020/21.

Jimmer Fredette is expected to sign a $1.6M deal with the Shanghai Sharks where he has played from 2016 to 2019, a source tells @Sportando.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 29, 2020