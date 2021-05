Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο προημιτελικός της Χάποελ Χολόν με την Μπούργος, ο Στέφανος Δέδας πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο copy paste με αυτό προ ολίγων εβδομάδων.

Ο Ελληνας τεχνικός διαμαρτυρήθηκε για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών και αποβλήθηκε. Εν συνεχεία μπήκε στο παρκέ και πλησίασε τον έναν διαιτητή συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες του. καθώς άνθρωπος της ομάδα του προσπαθούσε να τον ηρεμήσει τα έβαλε και με τον καμεραμάν που τον τραβούσε εκείνη την ώρα.

Να θυμίσουμε πως ακριβώς το ίδιο σκηνικό είχε συμβεί στα μέσα του Απρίλη στον αγώνα κόντρα στη Νες Ζιόνα.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε μέσο του Ισραήλ δήλωσε μετανιωμένος για εκείνο το συμβάν λέγοντας πως «Μετανιώνω για τη συμπεριφορά μου. Μετάνιωσα γι' αυτό που έγινε με τον φωτογράφο στη Νες Ζιόνα, τον κάλεσα αμέσως μετά και του ζήτησα συγνώμη. Μόλις αποβλήθηκα, έπρεπε να φύγω. Το έδειχναν μόνο για 3 ημέρες. Τα Μέσα στο Ισραήλ ψάχνουν για το «κίτρινο». Ούτε στην Ελλάδα δεν είναι έτσι».

