Άλλαξε πολύ γρήγορα η κορυφή στον πίνακα των ασίστ στην ιστορία του BCL.

Ο Ντούσαν Τζόρτζεβιτς βρέθηκε στην κορυφή για λιγότερο από 24 ώρες, αφού ο γιος του Ντέιβιντ Μπλατ, Ταμίρ είχε 11 τελικές πάσες κόντρα στη Λιμόζ.

Δείτε το TOP 10 του BCL.

Dusan Djordjevic was the all-time assists leader for less than 24 hours. Tamir Blatt's 11 dimes v Limoges hand him the #1 spot! #BasketballCL pic.twitter.com/9PcWNWRDfv

