Δεν έχει τελειώσει τις κινήσεις της η Ρίτας Βίλνιους.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, η ομάδα που αγωνίζεται στο BCL συζητά με τους Τζέιμς Γκιστ, Άντριαν Πέιν και Μορίς Ν' Ντουρ, αφού είναι ελεύθεροι.

Οι 2 πρώτοι έχουν περάσει και από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, με τον «Γκιστόπουλο» να έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις.

Rytas Vilnius in talks with James Gist, Maurice N’dour and Adreian Payne, according to @tlangvinis. I can confirm this

