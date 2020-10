Λάνγκφορντ σε Ράις: «Ας το τελειώσουμε!» (pic)

Η ΑΕΚ απέχει 40 λεπτά από το να κρατήσει στα χέρια της το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο και οι παίκτες της παραμένουν «διψασμένοι», αλλά και ταπεινοί, για να το κατακτήσουν!

Κόντρα στην Μπούργος (04/10, 20:00, ΕΡΤ3) πρέπει να γίνει το απόλυτο παιχνίδι και ο Κιθ Λάνγκφορντ έστειλε το μήνυμά του στον καλό του φίλο Ταϊρίς Ράις, ενόψει του αγώνα.

Απαντώντας σε ανάρτηση του συμπαίκτη του, του είπε «Ας το τελειώσουμε! Είναι απόλυτη χαρά να μοιράζομαι το παρκέ μαζί σου!».

Let’s finish it out fam.. been an absolute pleasure sharing the court!!

— Keith (@keith_langford) October 3, 2020