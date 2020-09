Με κάθε επισημότητα το BCL ανακοίνωσε πως το Final 8 θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα (30/9 - 4/10) από την ΑΕΚ. To 2018 η Βασίλισσα είχε διοργανώσει το Final 4 και είχε φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Το τρόπαιο βρίσκεται στο Χίλτον, όπου γίνεται η συνέντευξη Τύπου και πάνω γράφει Athens 2020.

Τα ζευγάρια του Final 8 είναι:

ΑΕΚ – Νίμπουρκ

Χάποελ Ιερουσαλήμ – Μπούργκος

Σαραγόσα – Τενερίφη/Οστάνδη

Τουρκ Τέλεκομ – Ντιζόν/Νίζνι

The city of Athens has been awarded the hosting of the 2020 #BasketballCL Final 8!

