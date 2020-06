O 18χρονος Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Dominican High School μετρώντας 12.9 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 2.4 μπλοκ σε 28 συμμετοχές.

Πλέον θέλει να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη κάνοντας το πρώτο επαγγελματικό βήμα με στόχο το ΝΒΑ και σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, έχει στα χέρια του πρόταση από τη Ρίτας Βίλνιους.

Η λιθουανική ομάδα (πρώην Λιέτουβος Ρίτας) ανακοίνωσε πρόσφατα τη μετακόμιση της στο BCL της FIBA μαζί με τις Μπιλμπάο, Νταρουσάφακα ενώ βρισκόταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης στο εθνικό πρωτάθλημα με ρεκόρ 17-7 πίσω από την πρωτοπόρο Ζάλγκιρις (22-2).

Giannis Antetokounmpo brother Alexis got an offer to join Rytas Vilnius, Rytas GM Jarutis revealed. Alexis was pleased with the presentation, according to sources. However, the possibility to sign him for Rytas is pretty low, since Alexis is exploring many options in Europe.

