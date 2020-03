ΑΕΚ: Το BCL θυμήθηκε τον MVP της σειράς με τη Βόννη, Κιθ Λάνγκφορντ (vid)

Η διοργανώτρια αρχή τον επέλεξε ως τον πολυτιμότερο παίκτη της σειράς, ο οποίος είχε 22,5 πόντους κατά μέσο όρο. Με τις εμφανίσεις του Αμερικανού η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ασχέως αν αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει κανείς πότε και αν θα πραγματοποιηθεί ποτέ.

Ο Λάνγκφορντ είχε πετύχει 20 πόντους στο πρώτο ματς τη σειράς, ενώ στη Γερμανία είχε προσθέσει άλλους 25 πόντους έχοντας στο σύνολο 14/33 σουτ εντός παιδιάς.

Player of the serie @aekbcgr v Telekom Baskets Bonn: @keith_langford with 22.5PPG, the most during the #BasketballCL Round of 16! pic.twitter.com/CH4waB4IHY

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 30, 2020