Την δεύτερη ήττα της σε τρία ματς του Basketball Champions League γνώρισε η Καρδίτσα καθώς η Μερσίν επικράτησε στην Τουρκία της Θεσσαλικής ομάδας με

Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου το πάλεψε στην Τουρκία αλλά δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Μερσίν.

Για ένα ημίχρονο είχε βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους έχοντας και το οριακό προβάδισμα στο σκορ, με τον Μπράντον Τζέφερσον να ήταν ο καλύτερος του παρκέ.

Παρόλα αυτά το σκηνικό άλλαξε στην 3η περίοδο, με την Μερσίν να «τρέχει» επιμέρους σκορ 27-17 και να αλλάζει άρδην την εικόνα του αγώνα.

Η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς και κάπως έτσι γνώρισε την 2η ήττα της ύστερα από τρία ματς στο BCL έχοντας -πλέον- 1-2 ρεκόρ.

MVP... ο Γκραμπριέλ Ολασένι έχοντας 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μπράντον Τζέφερσον ο οποίος είχε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 92% της Μερσίν στις βολές έχοντας 23/25 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-39, 64-56, 81-73.

Η βαθμολογία

Μερσίν 2-1 Μάλαγα 2-0 Καρδίτσα 1-2 Οστάνδη 0-2

