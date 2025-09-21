Αντβέρπ - Ρέτζιο 81-78: Προκρίθηκαν οι Βέλγοι και περιμένουν ΠΑΟΚ ή Μπούρσασπορ
Η Αντβέρπ έκανε την έκπληξη απέναντι στη Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη και με 81-78, προκρίθηκε στον τελικό ενός εκ των προκριματικών τουρνουά του BCL.
Περιμένοντας πλέον τον αντίπαλο που θα προκύψει από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Μπούρσασπορ, για να διεκδικήσει την είσοδό της στους ομίλους της διοργάνωσης.
Για την Αντβέρπ κορυφαίος ήταν ο Τζοέλ Μάρεϊ με 18 πόντους και 7/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, ενώ προσέθεσε ακόμα 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Διψήφιοι ακόμα ήταν οι Άντριου Φανκ με 12 και οι Γιέρι Σοπέν, Ίνοχ Τσικς με 11. Για την ομάδα του Πρίφτη, κορυφαίος ήταν ο Τρόι Σοπέν με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 44-38, 70-53, 81-78
