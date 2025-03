Η Ντερτόνα ήταν καταφανώς ανώτερη και επικράτησε άνετα του Προμηθέα με 97-77 στην 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL.

Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικός στην Ιταλία και γνώρισε την τρίτη ήττα σε ισάριθμες αγωνιστικές για τη φάση των «16» του BCL. Η Ντερτόνα τον υπέταξε με το ευρύ 97-77 και έτσι οι Πατρινοί έπεσαν στο 0-3, στην τελευταία θέση του ομίλου. Ενώ θυμίζουμε πως νωρίτερα η ΑΕΚ έκανε το 3/3, επικρατώντας της Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία.

Από πολύ νωρίς η Ντερτόνα κυριάρχησε στο παρκέ. Τα σουτ των Μπαλντάσο και Βίταλ χάραξαν από νωρίς τον δρόμο για τους Ιταλούς, απέναντι στην άμυνα του Προμηθέα. Γουόκερ και Βαρνάντο βοήθησαν στο σκοράρισμα και κράτησαν τους Πατρινούς κοντά (21-20, 7'), αλλά το σκορ πήγε πολύ ψηλά και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι βρήκαν μερικά μακρινά σουτ και ξέφυγαν στον ορίζοντα, φτάνοντας μετά το τρίποντο του Βίταλ στο +12 (46-34, 16'). Διαφορά με την οποία έκλεισε το πρώτο ημίχρονο.

Lob it up, Kamagate will take care of the rest! 😤#BasketballCL I @DerthonaBasket pic.twitter.com/AkjkeQkeu1