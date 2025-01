Το Περιστέρι έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε, αγωνίστηκε χωρίς τους Αβδάλα και Χάρις και τελικά αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ντερτόνα (65-73).

Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς για τα Play In του BCL, το Περιστέρι υποδέχτηκε τη Ντερτόνα, με την ιταλική ομάδα να παίρνει τελικά τη νίκη-πρόκριση στις λεπτομέρειες με 75-63 στην επόμενη φάση.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων παρά τις απουσίες των Αβδάλα και Χάρις και παρά το πολύ άσχημο ξεκίνημα μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικό φτάνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο να έχει για ορισμένο διάστημα το προβάδισμα, χωρίς όμως να το διατηρεί μέχρι και τη λήξη.

Το ξεκίνημα του παιχνιδιού ανήκε στη Ντερτόνα η οποία πολύ γρήγορα κατάφερε να χτίσει μεγάλη διαφορά και μόλις τρεισήμισι λεπτά μετά το τζάμπολ ήταν μπροστά με 10-3, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 22-5!

Peristeri moving the rock not once, but twice 😍#BasketballCL | @peristeribc pic.twitter.com/VdVCprM6cn