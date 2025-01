Η προσπάθεια του Σι Τζέι Χάρις που τελείωσε με 17 πόντους δεν ήταν αρκετή και η Ντερτόνα έχοντας κάνει την ανατροπή πήρε τη νίκη με 69-59 επί του Περιστερίου στην αρχή των Play In.

Στο πρώτο παιχνίδι στη σειρά των Play In του BCL, το Περιστέρι αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Ντερτόνα. Η ομάδα των δυτικών προαστίων μπορεί να βρέθηκε μπροστά και με 12 πόντους, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που επικράτησαν με 69-59 και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

Το επόμενο μεταξύ τους παιχνίδι είναι την Τρίτη (14/1, 19:30) στο Περιστέρι ενώ αν χρειαστεί και τρίτο ματς ώστε να κριθεί το εισιτήριο για τους 16, τότε η σειρά μεταφέρεται ξανά στην Ιταλία, την Τετάρτη (22/1, 21:30).

Τόσο η Ντερτόνα όσο και το Περιστέρι φάνηκαν να μπαίνουν στο παιχνίδι έχοντας τον ίδιο ρυθμό, με το time out στα 5:11 της πρώτης περιόδου να βρίσκει την ελληνική ομάδα έχοντας το προβάδισμα μετά από lay up του Τζορτζ Πάπας για το 10-6, παραμένοντας μπροστά μέχρι το τέλος που το σκορ ήταν 21-18.

Chad Brown is not missing a beat 💥 #BasketballCL | @peristeribc pic.twitter.com/hCkdE0mXZy

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι μπόρεσε να αποκτήσει το πάνω χέρι και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας στα μισά να είναι στο +11 με 32-22. Η ομάδα των δυτικών προαστίων συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το 37-31.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για τη συνέχεια του αγώνα, η Ντερτόνα ήταν εκείνη που είχε τον πλήρη έλεγχο και μπόρεσε να εξαφανίσει τη διαφορά ασφαλείας που είχαν φτιάξει οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη. Η ιταλική ομάδα μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και τελείωσε την τρίτη περίοδο με το σκορ στο 53-47.

Not sure if I love the finish or celly more 😅#BasketballCL | @peristeribc pic.twitter.com/Jwong5n76c