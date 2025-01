Aπαιτητικές αποστολές έχουν στην Ευρώπη ο Προμηθέας, ο ΠΑΟΚ και το Μαρούσι.

Ο Προμηθέας θα ψάξει το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται για να περάσει στη φάση των 16 του BCL. Οι Πατρινοί θα κοντραριστούν με την Καρσίγιακα εκτός έδρας που έχει χάσει σημαντικούς παίκτες το τελευταίο διάστημα (19:30, Cosmote Sport 4) στο Game 1 του play-in του BCL. Η σειρά είναι best of three.

Πάμε και στο FIBA Europe Cup. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη τη Ντιζόν (20:00, ΕΡΤ3) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Αναζητά το 3/3 στον δεύτερο γύρο.

Τέλος το Μαρούσι θα παίξει εντός έδρας με την Πόρτο (20:15, ΕΡΤ Sports 2) για την 3η αγωνιστική. Η ομάδα του Τακιανού υπέστη βαριά ήττα από τον Κολοσσό.

Θέλει να επιστρέψει στο ροζ φύλλο αγώνα και να κάνει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση. Μέχρι τώρα κατάφερε να πάρει μια εντυπωσιακή νίκη κόντρα στη Σαραγόσα.