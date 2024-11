Το BCL ξεχώρισε το κάρφωμα του Αντώνη Καραγιαννίδη στο ματς του Προμηθέα με την Γαλατάσαραϊ, κάνοντας μάλιστα έναν ιδιαίτερο λογοπαίγνιο με αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Προμηθέας Πατρών δοκιμάζεται στην έδρα της Γαλατάσαραϊ για την τέταρτη αγωνιστική του Basketball Champions League, με τον Αντώνη Καραγιαννίδη να χαρίζει μια όμορφη φάση.

Ο ψηλός των Πατρινών προσποιήθηκε την πάσα για να εφορμήσει στο καλάθι και να καρφώσει με τα δύο χέρια. Το Basketball Champions League ξεχώρισε την εν λόγω φάση κάνοντας μεταξύ άλλων και ένα λογοπαίγνιο.

«Δεν μπορείς να συλλαβίσεις "Καραγιαννίδης" χωρίς "Γιάννης"», έγραψε χαρακτηριστικά η ευρωπαϊκή διοργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να... κάνει αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα γνωστά καρφώματά του μπαίνοντας προς την ρακέτα.

Can't spell Karagiannidis without G-I-A-N-N-I-S, just saying 🤷#BasketballCL | @promitheasbc pic.twitter.com/Dp92SwSbiR