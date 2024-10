Το BCL έκανε γνωστό πως θα έπρεπε να είχε δοθεί φάουλ υπέρ του Πάπας στο τέλος του αγώνα με τη Μανίσα.

Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό αλλά δεν κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την Τουρκία, έχοντας ηττηθεί στην έδρα της Μανίσα οριακά με 79-77.

Ενώ απέμεναν 6,2 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα και το σκορ βρισκόταν στο 78-77 υπέρ των γηπεδούχων, ο Τζορτζ Πάπας σηκώθηκε για τρίποντο και στη συνέχεια δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον Γιούνους Σονσίρμα.

Οι διαιτητές δεν έδωσαν φάουλ και χρέωσαν στη συνέχεια τον παίκτη της ελληνικής ομάδας με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.

Σύμφωνα ωστόσο με την καθιερωμένη ενημέρωση του BCL όπου γίνεται επίσημος σχολιασμός των κρίσιμων διαιτητικών αποφάσεων, θα έπρεπε να είχε δοθεί φάουλ υπέρ του Πάπας και να πήγαινε να εκτελέσει 3 βολές!

🗣️📊 In order to improve the 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗲𝘀' 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝗰𝘆, we publish the analysis of some of the #BasketballCL week's 𝙏𝙊𝙐𝙂𝙃 𝘾𝘼𝙇𝙇𝙎! Click below 🔽https://t.co/pJ44QiWREG