Το Gazzetta στέκεται στην αντίπαλό του Περιστερίου Bwin στα προημιτελικά του BCL, τη Βόννη.

Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα κοντραριστούν με τις ελληνικές στη φάση των προημιτελικών του BCL. Το Περιστέρι Bwin θα παίξει με την Βόννη στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ ο Προμηθέας θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τη Μάλαγα. Οι σειρές είναι best of three.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στοχεύει σε άλλη μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία, με μια πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου (26-28 Απρίλη). Το Gazzetta στέκεται στην περσινή τροπαιούχο της διοργάνωσης τη Βόννη. Πάντως η κλήρωση μπορεί να χαρακτηριστεί και καλοδεχούμενη, αφού η ελληνική ομάδα απέφυγε τις δύο ισπανικές που θα μπορούσε να βρει στον δρόμο της. Και σίγουρα δύσκολα αποκλείεις ισπανική ομάδα σε νοκ-άουτ φάση στην Ευρώπη.

Η πορεία της μέχρι τα προημιτελικά

Η Βόννη έχει περάσει από δύο ομίλους μέχρι στιγμής για να φτάσει στη φάση των 8 του BCL. Στην πρώτη φάση κοντραρίστηκε με τη Μπουρσασπόρ, τη Χολόν και τη Μπρεογάν. Οι Γερμανοί προκρίθηκαν με 3 νίκες και 3 ήττες ως πρώτοι, αλλά το τρελό ήταν πως πέρασαν στην τετραπλή ισοβαθμία!

Η Βόννη επικράτησε εκτός έδρας της Μπουρσασπόρ, αλλά έχασε εντός έδρας. Νίκησε τη Χολόν εκτός, αλλά έχασε στη Γερμανία με 75-74. Και τέλος επικράτησε εύκολα με 87-71 της Μπρεογάν στην Γερμανία για να χάσει με 97-92 στην Ισπανία.

Στη φάση των 16 ήρθε αντιμέτωπη με τις Γαλατάσαραϊ, Λούντβιγκσμπουργκ και Ντιζόν. Ξεκίνησε με τρεις νίκες, αφού επικράτησε εντός έδρας της Λούντβιγκσμπουργκ και των Τούρκων, ενώ έφυγε με το διπλό από τη Γαλλία. Ηττήθηκε στην Τουρκία από τη Γαλατά, ενώ στη συνέχεια επικράτησε της Ντιζόν εντός έδρας και τις Λούντβιγκσμπουργκ εκτός. Τελείωσε τον όμιλο με 5 νίκες και 1 ήττα, καταφέρνοντας να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.

Οι κορυφαίοι παίκτες

Πρώτος σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση είναι ο Γουότσον με 13 πόντους μέσο όρο που είναι γκαρντ. Σημαντικές βοήθειες στο σκοράρισμα παίρνει από τον Φομπς που έχει 11.2 πόντους ανά ματς, ενώ 10.7 έχει ο Κένεντι. Δεν υπάρχει άλλος διψήφιος στην γερμανική ομάδα.

Στον τομέα της δημιουργίας σημαντικός είναι ο Φρέι που μοιράζει 5.5 ασίστ ανά ματς ενώ πρώτος στα ριμπάουντ είναι ο Κένεντι με 4.8 ανά παιχνίδι. Οι Γερμανοί σουτάρουν με 33.9% στα τρίποντα στη διοργάνωση, με τον Γκρίσελ να έχει 42.9% αλλά να ευστοχεί σε 0.8 ανά ματς. Φομπς και Κέρκγουντ χρειάζονται προσοχή στο τρίποντο.

Η περσινή τροπαιούχος, αλλά χωρίς Σορτς

Την περσινή σεζόν η Βόννη είχε κατακτήσει το τρόπαιο στο ΒCL αφού επικράτησε με 77-70 της Χάποελ Ιερουσαλήμ στον τελίκό μέσα στη Μάλαγα. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη γερμανική ομάδα που κατακτά το ΒCL, προσθέτοντας ένα ιστορικό επίτευγμα για τον σύλλογο.

Ηγέτης εκείνης της ομάδας που πλέον αγωνίζεται στην Παρί, ήταν ο φοβερός και τρομερός Σορτς. Ο θαυματουργός γκαρντ είχε γίνει ο πρώτος παίκτης ever που σκοράρει 29 πόντους σε τελικό στο ΒCL. Φυσικά εκείνη η εμφάνιση του ήταν αρκετή για να του χαρίσει το βραβείο του MVP του Final Four. Σίγουρα κανείς από το φετινό ρόστερ δεν έχει την ποιότητα του Σορτς και την ποικιλία του στον επιθετικό τομέα.