Το Περιστέρι θα κοντραριστεί με την Βόννη στα προημιτελικά του BCL, ενώ ο Προμηθέας θα παίξει με τη Μάλαγα.

Περιστέρι Βwin και Προμηθέας πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία στην φάση των 16 του BCL και κατάφεραν να περάσουν στα προημιτελικά. Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας στη διοργάνωση έμαθαν τους αντιπάλους στους 8 του Basketball Champions League στην κλήρωση που έγινε την Πέμπτη 21 Μάρτη. Το Final Four θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι και τη Stark Arena από τις 26 μέχρι τις 28 Απρίλη

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα κοντραριστεί με μειονέκτημα έδρας με τη Βόννη (περσινή τροπαιούχο) , ενώ το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου θα παίξει επίσης με μειονέκτημα έδρας με τη Μάλαγα. Η σειρά θα είναι best of three, δηλαδή θα προκριθεί όποιος φτάσει πρώτος στις 2 νίκες.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του BCL

Bόννη - Περιστέρι Bwin

Μούρθια - Λούντβιγκσμπουργκ

Μάλαγα - Προμηθέας

Τενερίφη - Τόφας

* Ο νικητής της μάχης της Βόννης κόντρα στο Περιστέρι θα παίξει με την Τενερίφη ή την Τόφας στο Final Four, ενώ όποιος περάσει από το ζευγάρι Μούρθια-Λούντβιγκσμπουργκ θα κοντραριστεί με Μάλαγα ή Προμηθέα.