Ο Προμηθέας υπέταξε τη Μούρθια με 79-78 στην Πάτρα για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League και πλέον είναι ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση.

Για να κερδίσεις την αήττητη, μέχρι σήμερα, Μούρθια χρειάζεται μία άψογη εμφάνιση και μεγάλα σουτ. Ο Προμηθέας τα έκανε και τα δύο στην Πάτρα, με τον Κάουαν να πετυχαίνει τρία συνεχόμενα τρίποντα με το παιχνίδι να μπαίνει στην τελική ευθεία και τον Χέιλ να «εκτελεί» 13'' πριν το φινάλε για το 79-78, υπογράφοντας τη μεγάλη νίκη.

Το ξέσπασμα σε πανηγυρισμούς αμέσως μετά το φινάλε είναι απολύτως δικαιολογημένο, με τον Προμηθέα να φτάνει τις τρεις νίκες και να κρατάει σφιχτά την πρόκριση στα δικά του χέρια. Ό,τι και να συμβεί στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, ο Προμηθέας προκρίνεται απλώς με νίκη επί της Χολόν στην Πάτρα.

Το ξεκίνημα ήταν «μουδιασμένο» και για τους δύο. Με τον Προμηθέα να είναι άστοχος από την περίμετρο, ο Χρυσικόπουλος ήταν αυτός που έδωσε πρώτος τη λύση για το 7-6. Ωστόσο κάπου εκεί μπήκε από το νωρίς στον ρυθμό του αγώνα ο Σλίβα. Ο σκόρερ της Μούρθια από τη θέση «4» πέτυχε πέντε δικούς του πόντους, γράφοντας το 11-14 (8'), ένα σκορ δείγμα και της χαμηλής παραγωγικότητας.

Τα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας προσπάθησε να απλώσει την άμυνά του στα 4/4 του γηπέδου και βρήκε δύο σταθερές. Ο Ετσενίκε ήταν η πρώτη. Με 7 πόντους από τον ψηλό του ο Προμηθέας ισορρόπησε στους 20, αλλά η Μούρθια ξανάφυγε με 5 (24-29, 15'). Μέχρι να πιάσει δουλειά ο Κάουαν, που έγινε και ο πρώτος διψήφιος με 11 πόντους και λίγο αργότερα να έρθει ξανά ο Ετσενίκε να καρφώσει στο transition για το 35-31 (19').

Flying in all the way from Barranquilla, Colombia - it's 𝗝𝗮𝗶𝗺𝗲 𝗘𝗰𝗵𝗲𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 with the 𝙙𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚 of the 𝙬𝙚𝙚𝙦𝙪𝙚#BasketballCL x @promitheasbc pic.twitter.com/57T0lozaYC