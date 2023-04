Το πανόραμα του BCL: Ένα break στους πρώτους προημιτελικούς, Μ. Τετάρτη για την ισοφάριση η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ψάχνει την επιστροφή στη σειρά με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ τη Μεγάλη Τετάρτη. Μόνο η Βόννη δεν υπερασπίστηκε την έδρα της στην πρώτη δόση των προημιτελικών!

Η Τενερίφη υπερασπίστηκε την έδρα της απέναντι στη Μανρέσα ενώ το Στρασβούργο ήταν η μοναδική ομάδα που πέτυχε break στους πρώτους προημιτελικούς του Basketball Champions League.

Οι τρεις από τους τέσσερις γηπεδούχους, με εξαίρεση τη Βόννη, έκαναν το 1-0 και με αυτόν τον τρόπο έχουν δύο ευκαιρίες για πρόκριση στο Final-4. Μεταξύ αυτών και η Χάποελ Ιερουσαλήμ που επικράτησε 64-55 της ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης και αριβάρει τη Μεγάλη Τετάρτη στα Λιόσια για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς.

Οι «κιτρινόμαυροι» παίζουν το πρώτο do or die παιχνίδι, αφού με νίκη αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Θυμίζουμε πως οι σειρές είναι best of three και η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες.

Χάποελ Ιερουσαλήμ – ΑΕΚ 1-0

Game 1: Χάποελ Ιερουσαλήμ – ΑΕΚ 64-55

Game 2: ΑΕΚ – Χάποελ Ιερουσαλήμ (12/4, 17:30)

Game 3: Χάποελ Ιερουσαλήμ – ΑΕΚ (19/4, 19:00)*

Μάλαγα-Μούρθια 1-0

Game 1: Μάλαγα - Μούρθια 83-67

Game 2: Μούρθια - Μάλαγα 12/4

Game 3: Μάλαγα - Μούρθια 18/4*

Βόννη - Στρασβούργο 0-1

Game 1: Βόννη - Στρασβούργο 76-77

Game 2: Στρασβούργο - Βόννη 11/4

Game 3: Βόννη - Στρασβούργο 18/4*

Τενερίφη - Μανρέσα 1-0

Game 1: Τενερίφη - Μανρέσα 91-84

Game 2: Μανρέσα - Τενερίφη 12/4

Game 3: Τενερίφη - Μανρέσα 19/4*

*Αν χρειαστούν