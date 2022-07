Η Γαλατασαράι του Πιστιόλη ενδιαφέρεται για τον πρώην φόργουορντ της Μακάμπι, Άντζελο Καλοϊάρο.

Η Γαλατασαράι συνεχίζει να αναζητά παίχτες με εμπειρία Euroleague, καθώς έπειτα απο την απόκτηση του Μόργκαν και του Φλόιντ, δείχνει ενδιαφέρον και για τον Άντζελο Καλοιάρο, σύμφωνα με τον ιταλό δημοσιογράφο Εμιλιάνο Κάρτσια. Ο Ιταλοαμερικανός έχει είδη αγωνιστεί στην Τουρκία με την Μπουγιουκμεκμετσέ και Μπάνβιτ, πριν πάει στην Μακάμπι όπου έμεινε για 4 χρόνια.

Στην φετινή σεζόν ο 32χρονος γκαρντ/φόργουορντ μέτρησε στην Euroleague 3.3 πόντους, 3.1 πόντους και 1.3 ασίστ, σουτάροντας 51% σε δίποντα και 32% σε τρίποντα, ενώ στο Ισραηλινό πρωτάθλημα είχε ως μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 πόντους και 1.6 ασίστ, με ποσοστό 63% σε δίποντα και 22% σε τρίποντα.

A source in Turkey says Galatasaray could sign Angelo Caloiaro.

Caloiaro spent the past four seasons with MAccabi Tel Aviv