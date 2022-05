Οι φίλαθλοι της Καταλανικής ομάδας έκαναν... απόβαση στο Μπιλμπάο προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους στο Final 4 του BCL.

Η Μανρέσα αντιμετωπίζει την Λούντβιχσμπουργκ στη Bilbao Arena, στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 του Champions League, θέλοντας να εξασφαλίσει θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (8/5), εκεί όπου ήδη βρίσκεται και... περιμένει η Τενερίφη.

Η ισπανική ομάδα έχει την δυναμική υποστήριξη του κόσμου της στις εξέδρες του γηπέδου, με τους φιλάθλους να υποδέχονται λίγη ώρα νωρίτερα μέσα σε αποθέωση την αποστολή, κατά την άφιξη του πούλμαν στον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την υποδοχή:

Find someone who greets you from work just like Manresa fans greet their team 😍



🎥 @BasquetManresa pic.twitter.com/Lj22Mh1ObL