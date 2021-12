BCL: Ο Ιβάν Μπούβα αναδείχθηκε MVP για τον Νοέμβριο (vid)

Ο Ιβάν Μπούβα της Ρίτας Βίλνιους είναι ο MVP του Basketball Champions League για τον μήνα Νοέμβριο.

Ο Κροάτης ψηλός (2.05μ.) είναι ο πολυτιμότερος του BCL για τον μήνα που μας αποχαιρέτισε, καθώς πραγματοποίησε δύο εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στην Μπεσίκτας. Στην εντός έδρας νίκη (82-69) της Ρίτας είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στην εκτός έδρας ήττα (82-79) αντίστοιχα 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 τελικές πάσες.

Ο 30χρονος σέντερ της λιθουανικής ομάδας είπε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης μετά την κατάκτηση του βραβείου: «Τα ατομικά βραβεία σημαίνουν πολλά, αλλά θα προτιμούσα να έχουμε κάνει δύο νίκες κόντρα στην Μπεσίκτας, επειδή ο στόχος μας για φέτος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση και να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στο BCL. Ήταν μια όμορφη έκπληξη, πραγματικά. Δεν το περίμενα, παρότι έπαιξα καλά με την Μπεσίκτας. Όμως νιώθω καλά τη φετινή σεζόν, νιώθω σα να έχω σκοράρει 20 ή περισσότερους πόντους σε κάθε παιχνίδι. Αν δεν βάλω τόσους, είναι σαν να... μην εμφανίστηκα στο γήπεδο (σ.σ. γέλια)»!

Ο Μπούβα μετρά φέτος στην Ευρώπη 19.8 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 26 λεπτά δράσης σε 4 παρουσίες, όντας ο κορυφαίος σε απόδοση της Ρίτας Βίλνιους.

🎥 What's better than Ivan Buva's fundamentals? Ivan Buva's fundamentals in slow motion! 27 PTS for the big man yesterday! 🤩#BasketballCL | @RytasVilnius pic.twitter.com/j8M3m8ysUl