Κάρι για το ματς με την ΑΕΚ: «Δεν έχω ακούσει ξανά τόσες βρισιές, έφτυναν στο παρκέ»! (vid)

Ο Ρον Κάρι της Ρίγα κατήγγειλε μέσω Twitter πως ο κόσμος της ΑΕΚ έφτυνε στο παρκέ κατά την διάρκεια του ματς, αναφέροντας μάλιστα πως άκουγε βρισιές κι από τον κιτρινόμαυρο πάγκο!

Χθες βράδυ η ΑΕΚ υπέταξε την Ρίγα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων με 88-79, όμως ο Ρον Κάρι από την πλευρά των Λετονών δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την φιλοξενία της Ένωσης. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο 28χρονος γκαρντ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Προς το Basketball Champions League. Τι θα γίνει με τον κόσμο της ΑΕΚ; Καταλαβαίνω να είναι κάποιος παθιασμένος, αλλά το να τρέχεις και φτύνεις στο παρκέ (ειδικά εν μέσω της πανδημίας) δεν είναι πάθος! Η ασφάλεια των παικτών θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Είναι τρομερό το πώς επιτρέπεται στους φιλάθλους και στους προπονητές να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν και εμείς να το δεχόμαστε και να μην λέμε τίποτα. Ποτέ ξανά δεν έχω ακούσει τόσες βρισιές για μένα στη ζωή μου. Όχι μόνο από φιλάθλους, αλλά και από προπονητές. Ποτέ δεν θα καταλάβω πως γίνεται να είμαι εγώ το πρόβλημα αν πω κάτι μετά από ένα τρίποντο».

Τα «τιτιβίσματα» του Αμερικανού παίκτη:

Στη συνέχεια, έκανε τη σύγκριση δύο φάσεων του, στο ματς της Λετονίας και στο αντίστοιχο επί ελληνικού εδάφους, γράφοντας πως «αν αυτό είναι πρόκληση, τότε υποθέτω προς προκαλώ σε κάθε παιχνίδι! Κι αυτό χωρίς να με φτύνει ο κόσμος και να με βρίζουν οι προπονητές».

Here’s me again with fans … pic.twitter.com/MfpwdLFR6k