Απίθανο buzzer beater ο Κάτιτς της Ντιζόν πίσω από το κέντρο (vid)

Ο Τόνι Κάτιτς της Ντιζόν σημείωσε το καλάθι της αγωνιστικής, σκοράροντας πίσω από το κέντρο με τη λήξη του ημιχρόνου.

Η Νίζνι μπορεί να είχε το προβάδισμα στη Γαλλία λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ωστόσο ο Κάτιτς είχε... αντίθετη άποψη όσον αφορά το προβάδισμα στο σκορ.

Από τη στιγμή που δεν... μπήκε και κανείς στον διάβα του, σούταρε ανενόχλητος πίσω από το κέντρο και έστειλε τη μπάλα... συστημένη στο καλάθι της ρωσικής ομάδας για το προβάδισμα της Ντιζόν με 40-39!

Δείτε το απίθανο καλάθι του

😮😮 Brate mili...

Toni Katic with the longest shot of the season so far!#BasketballCL | @jdadijonbasket pic.twitter.com/m6pANP2sXq