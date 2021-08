Ο Τσους Βιντορέτα είναι ο πρώτος προπονητής με 50 νίκες στο BCL (pic)

Ο προπονητής της Τενερίφης, Τσους Βιντορέτα, παρέλαβε το βραβείο του ως ο πρώτος προπονητής που φτάνει τις 50 νίκες στο Basketball Champions League.

Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης των προπονητών των ομάδων που συμμετέχουν στην Regular Season του Basketball Champions League, που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία, ο Τσους Βιντορέτα παρέλαβε το βραβείο του ως ο πρώτος τεχνικός που καταφέρνει να φτάσει στην κατάκτηση 50 ροζ φύλλων στην διοργάνωση της FIBA.

Ο 55χρονος Ισπανός κόουτς έχει οδηγήσει την Τενερίφη σε τέσσερις αγωνιστικές περιόδους στο BCL, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου τη σεζόν 2016-17.

Το παρόν στο workshop των προπονητών έδωσαν κι οι Άρης Λυκογιάννης (ΠΑΟΚ), Στέφανος Δέδας (ΑΕΚ), Χρήστος Σερέλης (Λαύριο), αλλά κι ο Φώτης Κατσικάρης (Ουνικάχα Μάλαγα).

🏆 At this occasion, @CB1939Canarias' Head Coach Txus Vidorreta received a special award for becoming the first Coach to reach 50 wins in the #BasketballCL! pic.twitter.com/gRpjUr0O4M