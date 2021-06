Κομνηνός: «Final 4 σε ουδέτερη έδρα, μένει η δεύτερη φάση των ομίλων»

Το Basketball Champions League ετοιμάζεται να κάνει μία μεγάλη αλλαγή. Να ορίσει το Final 4 του 2022 σε μία ουδέτερη έδρα. Με 32 ομάδες η επόμενη έκδοση, μένει η δεύτερη φάση των ομίλων.

Το BCL θα μπει στην 6η σεζόν του. Ήδη καλωσόρισε μία νέα προσθήκη, αυτή της Μάλαγα και ετοιμάζεται για μερικές, κομβικές αλλαγές.

Σύμφωνα με τον CEO της διοργάνωσης, Πατρίκ Κομνηνό, το BCL θα αλλάξει τον ορισμό του Final 4 στην έδρα ενός από τους τέσσερις φιναλίστ. Αυτό του 2022 θα οριστεί σε μία ουδέτερη έδρα και μάλιστα αυτό πρόκειται να συμβεί σύντομα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι 32 ομάδες που θα αγωνιστούν στη σεζόν 2021-2022.

Ο Πατρίκ Κομνηνός - μιλώντας στο podcast «Coast To Coast», τόνισε ότι οι ομάδες θα χωριστούν σε 8 ομίλους των 4 ομάδων. Την πρόκριση στους 16 θα πάρουν οι πρώτοι από κάθε όμιλο, ενώ ο 2ος και ο 3ος θα αναμετρηθούν σε αγώνες best of three (στις δύο νίκες).

Στο Top-16 θα ισχύσει και την επόμενη σεζόν η φάση των ομίλων, ενώ δεν πρόκειται να γίνει ξανά Final 8. Θα γίνουν προημιτελικοί, πιθανότητα σε σειρά αγώνα και φυσικά Final Four.