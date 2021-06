Επίσημο: Για τρία χρόνια στο BCL η Μάλαγα του Κατσικάρη!

Από το EuroCup στο... BCL η Ουνικάχα Μάλαγα όπου θα παραμείνει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα είχε... βουίξει ο τόπος στη Μάλαγα ότι η Ουνικάχα θα «μετακομίσει» από το EuroCup για το Basketball Champions League. Τελικά έγινε και πράξη!

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την συμφωνία με το BCL όπου θα αγωνίζεται (τουλάχιστον) έως και τη σεζόν 2023-24. Να σημειωθεί ότι η (νυν) ομάδα του Φώτη Κατσικάρη βρίσκονταν στις διοργανώσεις της EuroLeague τα τελευταία 20 χρόνια!

Η ισπανική ομάδα πρόκειται να μειώσει αισθητά το budget της, με το Basketball Champions League να προσφέρει στη Μάλαγα εγγυημένα έσοδα.

Την ίδια στιγμή, η πίεση που άσκησε ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας - και άλλοτε παίκτης της Μάλαγα - Χοσέ Γκαρμπαθόσα έπαιξε το δικό της ρόλο στην επιλογή της διοργάνωσης.

¡Hola, @BasketballCL! A new challenge for the next season #BasketballCL #YoSoyDelUnicaja https://t.co/MFF1snlFn9