Basketaki Salonica: Οι Kamptzida Lizards στο μικροσκόπιο

Συνέχεια στα αφιερώματα του Basketaki Salonica έχουν οι "σαύρες" της Πυλαίας, μια παραδοσιακή δύναμη στον μπασκετικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια ομάδα με πολύ καλή χημεία και ευδιάθετη νότα, που χαίρεσαι να την βλέπεις να αποδίδει στο παρκέ. Δεν τα παρατούν ποτέ και εμφανίζουν πάντοτε τον καλύτερο τους εαυτό. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο-παίκτη Μάνο Ζαγαρτζιλή και με τον προπονητή της ομάδας, Σωτήρη Αρβανιτίδη, για να μας αναλύσουν τα πάντα για την ομάδα.

1. Ας ξεκινήσουμε με σένα Μανο. Πώς προέκυψε η ιδέα διαμόρφωσης της ομάδας στο Basketaki Salonica;

Η ιδέα της ομάδας ξεκίνησε ως αστείο και δημιουργήθηκε με αφορμή ένα τουρνουά από εμένα, τον Αλέξανδρο Αποστόλου, τον Γιαννη Λίγκο και τον αδερφό μου Αντώνη Ζαγαρτζιλή.

Βρήκαμε άμεση ανταπόκριση από μπασκετικούς φίλους και γνωστούς & επειδή η οργάνωση είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από την καλύτερη & πιο άρτια διοργάνωση ερασιτεχνικού μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, οπότε αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο Basketaki με πολυετή παρουσία.

2. Γιατί ονομαστήκατε "σαύρες";

Όπως έχει η Washinghton τους Wizards, έτσι έχει και η Kamptzida τους Lizards.

Γιατί όπως οι σαύρες έχουν "κρύο" αίμα, ετσι και το αίμα των παικτών μας ειναι "κρύο" την ώρα του παιχνιδιού και η άμυνα μας προσαρμόζεται σε κάθε αντίπαλο.

Διαψεύδουμε τις φήμες που θέλουν να το επιλέξαμε γιατί σερνόμαστε στο γήπεδο και αράζουμε στον ήλιο όλο το καλοκαίρι.

3. Είστε ομάδα από την Πυλαία. Είναι αυτό το κύριο κριτήριο επιλογής παικτών;

Εάν και η Πυλαία ειναι γνωστή μπασκετομάνα και η ομαδα ιδρύθηκε από ντόπιους "Καμπτζιδιανούς", δεν αποτελεί το κριτήριο για την επιλογή των παικτών.

Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι οι καλοί χαρακτήρες, η συνέπεια & να μπορούν να πηδάνε τουλάχιστον εφημερίδα (σ.σ. γέλια).

Προχωράμε με σένα Σωτήρη.

4. Πώς είναι να είσαι προπονητής των Kamptzida;

Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί στην ουσία δουλεύουμε κυρίως μέσα από τους αγώνες και όχι μέσα από προπονήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος μου είναι περισσότερο στο κομμάτι της διαχείρισης, της ηρεμίας και των σωστών αποφάσεων την ώρα του ματς. Οι παίκτες έχουν εμπειρία και μπασκετικό μυαλό, οπότε προσπαθώ να δίνω κατευθύνσεις, να κρατάω το κλίμα θετικό και να βοηθάω την ομάδα να μένει ενωμένη και συγκεντρωμένη στο παιχνίδι.

5. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της ομάδας;

Πρώτα απ’ όλα να το χαιρόμαστε! Όλοι έχουμε δουλειές, οικογένειες και υποχρεώσεις, οπότε το μπάσκετ είναι η “απόδρασή” μας. Αγωνιστικά, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ματς, να παίζουμε σωστό μπάσκετ και να φεύγουμε από το γήπεδο κουρασμένοι αλλά με χαμόγελο. Αν έρθουν και οι νίκες, ακόμα καλύτερα, αλλά δεν είναι το μόνο που μετράει για εμάς.

6. Μετά τα ματς της ομάδας επακολουθεί φαγοπότι;

Όχι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, γιατί οι περισσότεροι έχουμε οικογένειες και υποχρεώσεις, οπότε μετά τα ματς συνήθως ο καθένας παίρνει τον δρόμο για το σπίτι του. Παρ’ όλα αυτά, όταν βρίσκουμε ευκαιρία να μαζευτούμε για ένα φαγητό ή μια μπύρα, το απολαμβάνουμε ιδιαίτερα γιατί πέρα από ομάδα, είμαστε και παρέα.

7. Τέλος, αν έπρεπε με μια πρόταση να χαρακτηρίσεις τους Kamptzida, τι θα έλεγες;

Οι Lizards είναι μια παρέα φίλων που μεγάλωσαν, αλλά δεν μεγάλωσαν ποτέ αρκετά ώστε να σταματήσουν να κυνηγάνε μια μπάλα.