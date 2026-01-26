Basketaki Salonica: Ανασκόπηση εβδομάδας

Όμορφες αναμετρήσεις, εξαιρετικές συνεργασίες και μεγάλες μάχες για άλλη μια εβδομάδα στο Basketaki Salonica, όπου οι ομάδες συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με αμείωτο ρυθμό με στόχο την πολυπόθητη νίκη.

Knock out αναμετρήσεις περιελάμβανε το μενού του κυπέλλου για την φάση των 64. Προκρίσεις με όμορφο μπάσκετ πέτυχαν οι Orlando Tragic Salonica που νίκησαν με 86-70 τους Salo Nics και η Street Elite που επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί νικώντας με 95-65 τους Midnight Buckets.

Με την πρόκριση στα χέρια τους έφυγαν Golden Steak Evosmsos και Fioretsina Salonica που στις αναμετρήσεις με Πανικό BC (72-53) και Sky is the Limit (77-59) αντίστοιχα επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους φτάνοντας στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Τέλος, με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο οι Toy Men πήραν δίκαιη πρόκριση στους 32 του θεσμού νικώντας τις Κουκουβάγιες BC με 86-53.

Στην Development League 2, νίκες στα σημεία για Gladiators Salonica και SKG Sonics που σε κλειστά παιχνίδια νίκησαν τους Engineer Eagles (64-67) και τους ΠΟΠ84 (58-55) αντίστοιχα. Καλες εμφανίσεις και εύκολες νίκες για Πανικό BC που νίκησαν τους No Name με 44-64 και τους Amino Amino που δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Wild Goats (67-49). Πήρε το ντέρμπι η Carta Blanca που με σωστές επιλογές στο τελευταίο δεκάλεπτο νίκησε τους μαχητικούς Alley Oopsies με 55-60. Πρώτη εφετινή νίκη για τους Salonica 7slippers οι οποι πάτησαν πάνω στο δυνατό τους ξεκίνημα και χωρίς να κοιτάξουν πίσω πήραν δίκαια την νίκη απέναντι στις Κουκουβάγιες BC με 52-69.

Στην Development League 1, καλές εμφανίσεις και νίκες για Sintrim Team και Salonica Titans που με οδηγό την καλή αμυντική τους λειτουργία νίκησαν τους Polichni 5 Goat με 74-53 και τους Spacers με 57-40 αντίστοιχα.Καταιγιστικοί Tsipourman που χτυπώντας τους αντιπάλους συνεχόμενα στο αμυντικό τους transition πήρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την νίκη με 73-40. Μεγάλη ανατροπή για τους Cartel BC που παρά το -11 του πρώτου ημιχρόνου και την αστοχία τους από τα 6.75μ,βρήκαν λύσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο και όντας πιο ψύχραιμοι πήραν την νίκη με 48-54 απέναντι στους Φαβορί-τες. Χτίζει σερί η Yugoπλάστιγγα,η οποία πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη νικώντας σε ένα όμορφο παιχνίδι τους Domes Resorters με 88-78. Την μοναξιά της κορυφής στον τρίτο όμιλο απολαμβάνουν οι Milgyraki Bucks που πήραν το ντέρμπι απέναντι στους Seattle SuperΨΩΝΙΑ με σκορ 68-81.

Στην Master League, έκοψαν το νήμα πρώτοι,η Fioretsina Salonica και οι Jackals νικώντας τους Brick City Salonica με 71-79 και τους Brokers με 70-77 αντίστοιχα. Έκαναν τα εύκολα δύσκολα αλλά πήραν την νίκη οι Legends που παρά το γεγονός ότι απώλεσαν την διαφορά που είχαν νίκησαν με 63-68 τους Coble. Σημαντική νίκη για την Puebla που νίκησε με 77-64 τους New Slippers. Μεστή εμφάνιση και νίκη για HotDogz που επέβαλλαν τον ρυθμό τους απέναντι στους 86ers φεύγοντας με το ροζ φύλλο αγώνα με σκορ 67-82. Τρομερή επιστροφή και νίκη για τους D&G Greenworks που επέστρεψαν από το -12 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και νίκησαν με 70-84 τους Big Babes.

Στην Elite by Novibet, στο μεγάλο ντέρμπι της Aαγωνιστικής οι Goon Squad με προσωπικό σόου του Σπυρίδων Τρικαλιώτη κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των μαχητικών Hellas Paper Bears,νικώντας τους με 75-82. Εύκολη νίκη για την Team DK που με όπλο την άμυνα τους δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους MnP τους οποίους νίκησαν με 44-85. Συνεχίζει με... φορά η Respect που δεν δυσκολεύτηκε στο παιχνίδι με τους ελλειπείς Sicarios αφού πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 100-80.