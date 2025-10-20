Basketaki: Στην κορυφή η απίστευτη έμπνευση της San Lorenzo Pellegrini

Άλλο ένα εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10 με εντυπωσιακές στιγμές που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό!!!

Στο νούμερο 10, ο Π. Καρύκας πάσαρε με τα δύο χέρια πίσω από την πλάτη στον Ν.Κουμούτση, ο οποίος εκεί έχει να το χάσει από το...δημοτικό, σκοράροντας για τους TsatsoiKings!

Στο νούμερο 9, ο Συμεών Φραντζόλας από τους Alepoudiarides, δεν παράτησε τη φάση και μας χάρισε ένα φανταστικό “STOP” στον αιφνιδιασμό!

Στο νούμερο 8, o Α. Κοτσίλης σε αντεπίθεση 2 με 1 είχε μια εξαιρετική έμπνευση και πάσαρε πίσω από την πλάτη, κάνοντας στροφή 360 μοιρών, δίνοντας ένα πάρε-βάλε καλάθι στον Δ. Σωτηρίου που προσέθεσε 2 ακόμη πόντους για την Unics Kazanisto!

Στο νούμερο 7, ο Γ. Παπαδόπουλος των AirΜπωλ βρήκε υπέροχα με Alley-oop πάσα τον Χ.Μαρκούτη, ο οποίος τελείωσε σε πρώτο χρόνο τη φάση!

Στο νούμερο 6, απίστευτος Ν. Καρνάρος που τελείωσε τη φάση χωρίς να κοιτάζει το καλάθι κ έγραψε 2 πόντους για τους Basket Case! !

Στο νούμερο 5, o Γ. Λάνης με τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη μέσα στην κίνηση βρήκε τον Γ. Καλαβρια κι εκείνος με “πεταχτάρι” τελείωσε τη φάση!

Στο νούμερο 4, ο Π. Καραμανόγλου των Citydogs τα έκανε όλα με μια κίνηση! Πρόλαβε την μπάλα στη γραμμή του άουτ, έχοντας ήδη δει συμπαίκτη του να φεύγει μόνος, κ κατάφερεμε πάσα πίσω από την πλάτη να γράψει μια μαγική ασίστ!!!

Στο νούμερο 3, ο Β. Σταθόπουλος της Pipiladelphia πέτυχε ένα απίστευτο game-winner τρίποντο πάνω από δύο αντιπάλους και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!!!

Στο νούμερο 2, οι Athens Crips μας δείχνουν την ποιότητά τους! Πιο συγκεκριμένα, ο Λ.Βλάχος, ενώ έχει ποστάρει τον αντίπαλό του, είδε το κόψιμο του Γ. Ντινόπουλου κ με φανταστική πάσα πίσω από την πλάτη του βρήκε τον συμπαίκτη του που τελείωσε τη φάση με lay-up κάτω από το καλάθι!

Στην κορυφή του εβδομαδιαίου Νovibet Top 10, οι (ποδοσφαιρικοί) San Lorenzo Pellegrini! Με το σκορ στο 58-55 και μια βολή να απομένει, όλα έδειχναν ότι δε θα αποφύγουν την ήττα! Όμως ο Ρίζος είχε κρατήσει μια φοβερή “τρίπλα” για το φινάλε,καθώς πέταξε με τόση δύναμη την μπάλα στη στεφάνη, που εκείνη έφτασε στον ελεύθερο στην κορυφή Φραγκαθούλα που δε χαρίστηκε και με τρίποντη βόμβα έστειλε το ματς στην παράταση!