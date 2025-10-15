Basketaki: Μάχες μέχρι τέλους!

Άλλη μια εβδομάδα πέρασε κι άφησε… υλικό για κουβέντα! Οι ομάδες, άλλωστε, φρόντισαν να μη μείνει κανείς ασυγκίνητος!

Στην Elite League by Novibet, οι εν ενεργεία πρωταθλητές Hood BC, πήραν τη ματσάρα κόντρα στο φοβερό Black Mamba με σκορ 73-72, χάρη στη μαχαιριά του Novibet MVP, Νιφόρα!

Μεγάλη μάχη έδωσαν Paliagoura και Indians εκεί όπου ο ψυχρός Βαγγέλης Αβανίδης έκλεψε τη δόξα του Novibet MVP, Ν. Κόκκαλη, αφού με ψυχρό τρίποντο (είχε 0/5 έως εκείνη τη στιγμή, αλλά τι να καταλάβει όταν ‘’καίει΄΄ η μπάλα) στο φινάλε ‘’καθάρισε’’ το ματς πριν πάει στη ρωσική ρουλέτα των βολών! Τελικό σκορ 68-64!

Ο Γ. Αθηναίου έχει πάρει το όπλο του για τα καλά κι οδηγεί το Sthenos BC σε ασφαλή μονοπάτια μετά κι από την, ίσως, μεγαλύτερη νίκη της μέχρι τώρα ιστορίας τους απέναντι στο μεγαθήριο που ονομάζεται Stifado Bulls! O Αθηναίου ανακηρύχθηκε Novibet MVP της αναμέτρησης με 36π, 4ριμπ και 9 ασίστ!

Ο Antilalos BC δε γινόταν να συνεχίσει να χάνει κι επιτέλους πήρε την 1η του νίκη με ‘’20άρα’’ (81-61) απέναντι στους Iguana Pacers, οι οποίοι δυσκολεύονται να σηκώσουν κεφάλι χωρίς τον ηγέτη τους, Γεωργίου!

Οι Miami Heets επικράτησαν της Pressof BC έχοντας αυτή τη φορά πρωταγωνιστή τον Γ. Αναστασίου, που ώθησε την ομάδα του στην 3η σερί της νίκη!

Οι Γκουρούδες δεν άφησαν περιθώρια στον Heldreich, του οποίου επικράτησνα εύκολα με 96-77, ενώ εύκολα πέρασαν κι οι West Kings το εμπόδιο των Thunderdogs με σκορ 86-67!

Στο Basketaki Cup ακόμα δεν έχουμε μάθει τις ομάδες που θα συμπληρώσουν το παζλ της επόμενης φάσης, καθώς εκκρεμμούν λίγα ματς τελευταίας αγωνιστικής!

Εκκίνηση είχαμε στη Master League για φέτος! ΟΜΙΛΟΥΣ- ΦΩΤΙΑ έβγαλε η κληρωτίδα και κάθε βδομάδα θα γίνεται της…Master!

Στον 1ο όμιλο, ο Χ-Stratigos δε δυσκολεύτηκε απέναντι στους Brazzerzz Beachterzz με το τελικό 76-51 να τα λέει όλα! Gran Camaria και Komodo Dragons ξεκίνησαν, επίσης, με το δεξί και χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι σε Only Flood και New 3ra BC αντίστοιχα. Οι Rejects επικράτησαν της Pink Paper με 53-43, αλλά η μεγάλη μάχη έλαβε χώρα στο ματς Brothers United- Aguanile, με τους πρώτους να βγαίνουν νικητές στον…πόντο, με τελικό σκορ 58-57! Στο 2ο όμιλο, όλες οι νικήτριες ομάδες επικράτησαν των αντιπάλων τους με διψήφια διαφορά πόντων! Mamba Boys, KINGS, Harlems, Bonobo και Golden Steak Warriors δεν άφησαν περιθώρια στις αντιπάλους τους, αφού πήραν τη νίκη με 16, 14, 12, 11 και 10 πόντους διαφορά αντίστοιχα κόντρα σε Δαλάι Κλάμα, Athens Crips, Εφτάψυχους, Πι Stoli α και Elapuse BC! Σπουδαίες μάχες στον 3ο όμιλο με την ευρεία νίκη που έκαναν οι Μπουλντόζες απέναντι στην Ποσειδωνία (75-48) να ξεχωρίζει! Στα υπόλοιπα ματς, τα Ano Liosia δείχνουν ασταμάτητα, αφού μετά την περσινή κατάκτηση της Evolution League και το 3/3 στο κύπελλο στη φετινή σεζόν, μπήκαν με το δεξί και στο πρωτάθλημα, όπου επικράτησαν των Anonymous BC με 72-58! Μεγάλες μάχες έγιναν και στα υπόλοιπα τρία ματς του ομίλου, όπου ο ‘’γεμάτος’’ Α.Σ.Κ. Αρισταίος νίκησε τον Uncle Drew με 67-61, οι πάντα δυνατοί Colombians BC νίκησαν τους Gangsters με 62-58 κι οι Most Wanted έκαναν ντεμπούτο στην κατηγορία, νικώντας τους New York Fix με 63-59!Στον 4ο όμιλο, τα φαβορί είχαν πετυχημένη πρεμιέρα, αφού οι πολύ δυνατοί Kaisariani Reapers νίκησαν τα Μπαρμπούτια με 79-60, ενώ το ίδιο έκανε κι η Μότο Ιωαννίδης κόντρα στο Σοποτό Veterans με 53-44. Τα Βελούδινα Σφυριά επικράτησαν των Retirees με 68-57, ενώ στο πιο αμφίρροπο ματς, όπως εξελίχθηκε, η Deportivo Faliro κέρδισε τους Collectors με 75-71!

Η 3η αγωνιστική της Progress League προσέφερε δυνατές μονομαχίες και αρκετές ανατροπές. Οι The OGs επικράτησαν οριακά των Miamani Heat με 66-64 με εκπληκτικό Νίκο Τρατολάρκιν, ενώ η Intercity BC σημείωσε επιβλητική νίκη επί της Alepoudiarides BC με 70-55. Η Δικανομία Νέας Σμύρνης κέρδισε τους Sacramento Drinks με 58-49 και ο Kolosos Dunk n’ Donuts νίκησε τους Athens Warriors με 52-46. Οι Undrafted πήραν το διπλό απέναντι στους Rockets με 67-54, ενώ η Unics Kazanisto επικράτησε των Ανυπόταχτων Γαλατών με 66-46. Η Webetter κέρδισε την Circle BC με 62-53 και οι Ιππότες επικράτησαν της Ραμονιέλντα με 58-43. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, οι Abaliers σημείωσαν άνετη νίκη με 84-51 απέναντι στους Hornets, ενώ οι Basket Maniacs λύγισαν τους Hungry Wolves με 63-56. Ο Αλκοολικός Αστέρας κυριάρχησε κόντρα στους Spacers Athens με 84-50 και οι Kavlanta Hawks πήραν τη νίκη επί των Dunkin’ Dads με 52-40. Ο Ερυθρός Σταυρός κέρδισε τους Iron Maidan με 52-49 και οι Ζωντανοί Λοκροί νίκησαν τους Black Mapa με 58-54. Η Novibet επικράτησε των N.A. 99ers με 72-62, ενώ σε ένα ματς θρίλερ, ενώ οι The Κόπανοι πήραν τη νίκη με 44-43 απέναντι στο Skroutz. Οι Pipiladelphia πήραν τη νίκη στον πόντο με ένα απίστευτο τρίποντο στη λήξη απέναντι στους Wolves K9 Arena (64-63), σε ένα θρίλερ μέχρι το τέλος. Οι Trelakers επικράτησαν με 65-53 των Sugar Mountains, ενώ οι Jura Club πέτυχαν μια καθαρή νίκη επί των Firehawks με 63-54.

Οι Buzzer Eaters νίκησαν τους Α.Ο Ναυμάχος (60-56), ενώ οι Δεν Μας Σέβεσαι Βάσω επιβλήθηκαν των Rouf Kings BC με 65-53. Οι Draft Fathers κατάφεραν να επικρατήσουν του Το Τρίτου Φύλου με 68-63, και τέλος, τα Ναυάγια πήραν δύσκολη νίκη με 37-34 επί των Blacklists.

Στους υπόλοιπους αγώνες, ο Campeon Εθνικός Star κυριάρχησε με 69-45 απέναντι στους Beerokoillers, ενώ οι Avengers πήραν οριακά τη νίκη με 63-60 απέναντι στους Friends. Οι West Side B.C επικράτησαν σε δυνατό ματς επί των Trailers (66-60), και οι Crushers νίκησαν τους San Antonio Smurfs με 69-61.

Τα Κόκκινα Τριανταφυλλάκια πήραν τη νίκη στα σημεία απέναντι στους Μίνωες (59-57), ενώ οι Dirtus Bologna επικράτησαν άνετα των Flint Tropics με 65-40. Τέλος, οι Buzzer Beer πήραν οριακή νίκη επί των Peristeri Trelleborg με 61-54, κλείνοντας έτσι την αγωνιστική με ακόμα ένα αμφίρροπο ματς.

Στην Development League είχαμε πλούσια δράση για την 4η αγωνιστική, με δυνατές μονομαχίες και εντυπωσιακά σκορ. Οι Flying Circus λύγισαν τους Lobsters BC με 63-57 σε ένα κλειστό ματς με σκαμπανεβάσματα. Οι Boom Shakalaka επικράτησαν με 63-54 των Spacers Beta δείχνοντας συνέπεια και έλεγχο του παιχνιδιού. Οι Brick City πήραν τη νίκη απέναντι στους E.D.U. LEGENDS με 47-39 σε μια αναμέτρηση με αρκετές αμυντικές μονομαχίες. Οι Hoston Celtics Athens δυσκολεύτηκαν, αλλά τελικά υπερίσχυσαν των Rakuzan με 48-65, ενώ οι Basket Case λύγισαν τους Destroyed Pistons με 47-75, έχοντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια. Οι San Lorenzo Pellegrini γνώρισαν την ήττα από τους 53 Asylum με 37-49 σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Οι Bald Eagles ήταν εντυπωσιακοί απέναντι στους Miami Eat ATH και επικράτησαν με 60-41, ενώ οι Fat Buckets δεν κατάφεραν να προβάλουν αντίσταση στους Lucky Warriors, χάνοντας με 49-64. Ο Κατσαπλιαικός ήταν σαρωτικός και διέλυσε τους Athens Sugar Daddies με το εμφατικό 76-35. Οι Tsatsoi Kings πήραν τη νίκη επί των LazerWolves με 61-40, ενώ οι G-vana έχασαν στις λεπτομέρειες από τους Frigo Driver με 52-50. Οι Bricklayers επιβλήθηκαν των Los Abeles Fakers με 58-32, δείχνοντας ωριμότητα στο παιχνίδι τους. Οι Beerolykoi νίκησαν τους Lekkas BC με 66-61 μετά από μάχη μέχρι το τέλος, ενώ οι Slamdunk BC επικράτησαν του Panousi BC με 44-27 σε μια αναμέτρηση χαμηλού σκορ. Οι Capital Con-Trolls προσπάθησαν αλλά υποτάχθηκαν στην εμπειρία των 40φεύγα με 48-62. Σε ντέρμπι θρίλερ, οι Aces επικράτησαν οριακά των Oklahomata με 57-56. Οι Air Fryers ήταν κυρίαρχοι απέναντι στους Gentlemen’s BC με σκορ 77-51, ενώ οι Beeranahs επικράτησαν των Giderpool BC με 74-61. Οι Brooklyn Nerds νίκησαν τους Λεβαντάπηδες με 56-33 με επιθετική πολυφωνία, ενώ οι EktAir Steels πήραν τη νίκη απέναντι στους Athens Touvlakers με 65-69, σε ένα ματς με ένταση και ανατροπές. Τέλος, οι Miami Meat δεν κατάφεραν να απειλήσουν τους 46rs και ηττήθηκαν καθαρά με 32-56.

Στην Development 2 League σημειώθηκαν αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με αρκετές ανατροπές και καλάθια. Οι Poronto Raptors επικράτησαν με 33-24 των Athens Sniffers BC, εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των αντιπάλων. Οι Villagers BC πήραν ένα μεγάλο διπλό απέναντι στους Olympic Ballers BC με σκορ 68-59, δείχνοντας χαρακτήρα σε κρίσιμα σημεία. Οι McNuggets ήταν ανώτεροι και κέρδισαν τους FromTheHood με 61-48, ενώ οι Beer Bulls επιβλήθηκαν των Charlotte Horny με 51-33, έχοντας το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια. Οι Seagulls επικράτησαν οριακά των Cavaliardes με 48-45 σε ένα ντέρμπι με εναλλαγές στο σκορ. Οι Lecocosportif πήραν καθαρή νίκη με 57-44 απέναντι στους Οικοδόμους, ενώ οι Basket Wolfs ξεπέρασαν τους Aegean Seals με 62-51, αποδεικνύοντας ότι είναι σε φόρμα. Οι Citydogs επικράτησαν των Rim Protectors με 51-47 σε ένα ματς με δυνατές άμυνες. Οι Piccadilly BC νίκησαν τους Athens Dons με 56-41, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των αντιπάλων. Οι Burna Boys υπερίσχυσαν των Grapevine Groove με 54-43 με ομαδική δουλειά και σωστές επιλογές στην επίθεση. Οι Γιούχα Jazz επικράτησαν εύκολα των Sanatorio Stress με 50-24, ενώ οι Atlanta Slots πήραν τη νίκη με 51-41 επί των Cigarette Bulls. Σε ένα σκληρό ματς, η Drink Team κατάφερε να λυγίσει τη Delulu BC με 57-51. Τέλος, ο Τραυματιακός BC νίκησε τους Beerwaukee Drunks με 62-36, σε ένα παιχνίδι που καθάρισαν από νωρίς.