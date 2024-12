Όχι μία, ούτε δύο, αλλά ΤΡΕΙΣ (3) εισαγωγές έλαβαν χώρα στο Hall Of Fame την εβδομάδα που μας πέρασε. Φαίνεται πώς, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες κάνουν την δουλειά τους και λειτουργούν ως... γρήγοροι υδατάνθρακες, δίνοντας ενέργεια στο Cup και σε όλες τις κατηγορίες!

«Διπλή» ιστορία κατάφερε να γράψει ο Άξονας, καθώς αντιμετώπισε την Manchester United BC στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής Elite by Novibet, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: Με τον Κωστακίδη να τα «στάζει» από παντού, ο Άξονας κατόρθωσε να λήξει την αναμέτρηση στο εκκωφαντικό 88-140, ξεπερνώντας το προηγούμενο μεγαλύτερο καταγεγραμμένο στην Θεσσαλονίκη ενεργητικό των 131 πόντων που είχε πάλι ο ίδιος (51-131 VS CITÈ BC). Ερμείδης και Τραχανέλης είχαν 5/18 και 9/14 από την γραμμή των 6.75, ενώ ίλιγγο προκαλεί το 15/41, το οποίο δεν αποτελεί συνολικό ποσοστό ομάδας, αλλά ατομικό του Κωστακίδη, ο οποίος στην ίδια αναμέτρηση το πήρε προσωπικά και... μπήκε προσωπικά στο Hall of Fame για τα περισσότερα τρίποντα!

Εξωπραγματικός Παναγιωτόπουλος στη νίκη των The Last Dancers!

Παρά το όνομα της, η ομάδα που μας συστήνεται για πρώτη φορά στην διοργάνωση φαίνεται να απέχει πολύ από τον τελευταίο της χορό, καθώς έχει πολλά καρβέλια να φάει ακόμα σε αυτήν (κρυμμένη αναφορά). Έπειτα από τους Galanou Raccoons και τους Respect, γίνονται η τρίτη ομάδα που ρίχνει στο καναβάτσο την δυναμική Team DK, η οποία παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Ρέντζου, του Στεψιανού αλλά και του Τσολάκη, δεν κατάφερε να περιορίσει στον βαθμό που ήθελε τον Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έβαλε συνολικά 61 (!) από τους 96 πόντους της ομάδας του και ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 60 πόντων του Κωστακίδη, ξεπερνώντας μαζί και κάθε εμπόδιο που τέθηκε απέναντι στην βραδιά του (86-96)!

Τα Seattle Super...ψώνισαν τη νίκη στον πόντο!

Σπουδαία νίκη-θρίλερ πήρε η ομάδα των... πρασινοκίτρινων απέναντι στους ToyMen, για τους οποίους ο νεανικός κορμός φαίνεται να αποδίδει, με τον Βατακίδη να αποτελεί τρανό παράδειγμα όντας ο πολυτιμότερος αυτών, μη καταφέρνοντας ωστόσο με την βοήθεια του Λογγινίδη και του Πάνου να οδηγήσει την ομάδα του στην 8η φετινή της νίκη.

Με την αναμέτρηση να πηγαίνει σε μεγάλο διάστημα αυτής «χέρι-χέρι», οι Seattle πήραν μεγάλη - για τα δεδομένα της αναμέτρησης - διαφορά η οποία «φλέρταρε» με το διψήφιο κατά τα μέσα της 4ης περιόδου, κυρίως εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των αντιπάλων τους, με τον Τζουβάρα και τον Κατσαδούρη να αποτελούν τα «πρώτα βιολιά» στην επίθεσή τους. Ένα επιθετικό «μπλακ άουτ» 4:30' πριν την λήξη της αναμέτρησης, έδωσε την ευκαιρία στους ToyMen να πάρουν το momentum και στο 49-39 να μετατραπεί σε 56-55 με τρίποντο του Πάνου. Με την λήξη της κόρνας, το σκορ παρέμεινε ως έχει, καθώς ο Λογγινίδης αστόχησε στο εκτός ισορροπίας jump shot μέσης απόστασης που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Παραλίγο το upset οι Never Again, πιο ψύχραιμοι οι Street Elite!

Μια γύρα... «σφηνάκια» για το νούμερο «32» σερβιρίστηκε στα παρκέ της διοργάνωσης, καθώς η φάση των νοκ άουτ στο Cup είναι συναρπαστική, με την αναμέτρηση που ξεχώρισε να είναι αυτή μεταξύ Street Elite - Never Again (100-95).

Σπανός και Δημήτρης Πατίκας (Novibet MVP) είχαν 40 και 38 πόντους αντίστοιχα, αποτελώντας πυλώνες σχεδόν... κυριολεκτικά. Με το 55-36 να έρχεται στην λήξη του πρώτου μισού, έπειτα από το ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο από την πλευρά των κιτρινόμαυρων, οι Street Elite είχαν ξεκάθαρα τον ρυθμό με το μέρος τους.

Το «στραβοπάτημα» στην 3ης περίοδο ήρθε για μία ακόμη βραδιά να... στοιχειώσει την ομάδα της Elite by Novibet, καθώς αυτή ήταν νευρική και δε μπορούσε να βρει επιθετική συνοχή και, συνεπώς, πόντους. Με τον Τσολομύτη να δυσκολεύει για τα καλά την αντίπαλη ρακέτα αλλά και τον Παυλούδη να έρχεται από τον πάγκο και να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος/κρίσιμος, οι Never Again έριξαν δύο φορές την διαφορά στους 7.

Στην 4η περίοδο, οι ίδιοι ήταν οι βασικοί «ένοχοι» για την διαφορά η οποία έπεφτε ολοένα και πιο επικίνδυνα και οδήγησε την αναμέτρηση σε ειδικές πλέον καταστάσεις: ένα τρίποντο του Παυλούδη για το 82-84, η άμεση απάντηση από τον Σπανό για το 84-84 καθώς και η άστοχη προσπάθεια για την θριαμβευτική δυνητική νίκη από τον Τσολομύτη, οδήγησαν την «κούρσα» στην παράταση, στην οποία πιο ψύχραιμοι φάνηκαν οι Street Elite, με δύο τρίποντα του Πατίκα να δρουν ως... ραβδί που κινείται μαεστρικά και ρυθμικά, ελέγχοντας την ορχήστρα της ομάδας του!