Τα πρώτα συμπεράσματα κάνουν την εμφάνισή τους!

Με πολλές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίστηκε το πρωτάθλημα του Basketaki Salonica.

Το... "El Classico" του Basketaki Salonica μας επισκέφθηκε νωρίς φέτος, καθώς δέσποζε στην 4η αγωνιστική της Elite by Novibet. Οι Sicarios, έχοντας μόλις 6 παίκτες απέναντι στους 11 του Άξονα και έχοντας παίξει μόλις ένα παιχνίδι πριν την εν λόγω αναμέτρηση, είχαν να αντιμετωπίσουν - μεταξύ άλλων - και τις περιορισμένες ανάσες. Ενώ ο Άξονας αργά, αλλά σταθερά, ανέβαζε την υπέρ του διαφορά, με προσωπικές και συλλογικές προσπάθειες, οι Sicarios βρέθηκαν πίσω ακόμα και με 19 πόντους 1:31 πριν τη λήξη της 3ης περιόδου (51-70). Έκτοτε έκαναν ένα αναπάντεχο speedrun, πηγαίνοντας κόντρα στην μέχρι πρότινος εικόνα του παιχνιδιού και κάλυψαν μεγάλο μέρος της κατά τους διαφοράς, με την ευστοχία να τους χαμόγελα και εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια του Άξονα. Προς το τέλος, όμως, οι δυνάμεις τους φάνηκαν να εξασθενούν στο παρκέ και έτσι, ο Άξονας πρόσθεσε άλλη μια νίκη στο «σακούλι» της Regular Season 82-87), με τον Θεόδωρο Κωστακίδη να παίρνει έναν ακόμα τίτλο Novibet MVP, προσθέτοντας 36 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας του.

Έκαναν το 7/7 οι 86ers!

Άκρως εντυπωσιακό είναι το φετινό ξεκίνημα για τους μπλε, οι οποίοι έκαναν το συνολικό 7/7 σε Cup και Master, απέναντι στην Brick City Salonica (94-67). Έχοντας μόλις 5 παίκτες, ένας εκ των οποίων έκανε ντεμπούτο και παραλίγο να βγει Novibet MVP (Κοκκαλίδης), δεν άργησαν να βρουν ρυθμό στο ψηλό σχήμα από το οποίο - αναγκαστικά - απαρτιζόταν η ομάδα και να επιβληθούν, έχοντας ως ισχυρό όπλο την ευστοχία τους από τη γραμμή των 6.75.

Κέρδισαν το «θρίλερ» οι Galanou Raccoons!

Οι Galanou Raccoons αντιμετώπισαν και υπέταξαν τους ελλιπείς Agxialos Legends (73-71), οι οποίοι ταλανίζονται από πάμπολλους τραυματισμούς, κατά την έναρξη της σεζόν. Η εκρηκτικότητα από τη μία πλευρά, η εμπειρία από την άλλη, καθώς και η έντονα εκφρασμένη επιθυμία να εκμεταλλευτούν τις αντίπαλες αδυναμίες αμφότερες οι ομάδες, συνέθεσαν μία πύρινη αναμέτρηση, η οποία πήγαινε χέρι - χέρι καθόλη τη διάρκεια και θα μπορούσε να λήξει με οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες νικήτριες.

Περνώντας στη Development, οι Spacers πήραν την 3η τους σερί νίκη, απέναντι στις Koukouvagies BC (38-82). Φαίνεται πώς η ομάδα έχει βρει τους ρόλους μεταξύ των παικτών, διατηρώντας - ως επί το πλείστον - βασικό κορμό σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν και, με τον Αλέξανδρο Στεργιόπουλο να είναι ο "μαέστρος" σε άμυνα και επίθεση. Μάλιστα, στα τελευταία δύο παιχνίδια, η ομάδα των Spacers λειτουργεί σαν μία καλολαδωμένη μηχανή παραγωγής κλεψιμάτων, ασίστ και πόντων και δε θυμίζει σε τίποτα την εικόνα που παρουσίαζε πέρυσι, τέτοια εποχή.

Μπορεί να είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όμως με το πόδι κολλημένο στο... γκάζι έχουν μπει στη σεζόν και οι SugarDaddys, οι οποίοι μαζί με τους Batboys, αποτελούν τις μοναδικές αγωνιζόμενες ομάδες στη Development, οι οποίες παραμένουν αήττητες τόσο στην προαναφερθείσα κατηγορία, όσο και στο θεσμό του κυπέλλου. Νικώντας και τους αξιόμαχους Hoston Celtics (67-72), έκαναν το 5/5, καθιστώντας τους εαυτούς τους πρωτοπόρους στην «κούρσα» του 2ου ομίλου, ενώ αράλληλα βρίσκονται και στην κορυφή του 8ου στο Cup, έχοντας μόλις έναν πόντο παραπάνω από τους Brokers στο σύνολο. Φέτος, έχουν δείξει προσαρμοστικότητα, καθώς έχουν κερδίσει παιχνίδια τα οποία κυμαίνονται σε διαφορετικά φάσματα πόντων (βλ. 37-41 vs Sky Is The Limit, 68-79 vs Milbyraki Bucks).

Κάπτσure the moment: Οι Rookie Balboa επικράτησαν σε ένα παιχνίδι... τρέλα!

Αδιανόητα πράγματα συνέβησαν στην αναμέτρηση μεταξύ Rookie Balboa και Na Sai Kala. Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και συνέχισε με εναλλασσόμενο ρυθμό, με όμορφες προσωπικές ενέργειες που άλλοτε ολοκληρώνονταν και άλλοτε όχι.

Με τις ομάδες να τα... δίνουν όλα στο παρκέ, η μπασκετική μοίρα έφερε τον Καπτσή στη γραμμή των ελεύθερων βολών, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν λήξη.Ευστόχησε στην πρώτη, εκμηδενίζοντας τη διαφορά (58-58), ενώ άπαντες ήταν όρθιοι (τουλάχιστον πνευματικά). Ενώ αστόχησε στη δεύτερη, το σουτ του Γαμβράκη έπειτα από το αμυντικό του ριμπάουντ, έφτασε εκατοστά μακριά από το να χριστεί ως το buzzer beater της χρονιάς, με τη μπάλα από το ένα άκρο του γηπέδου στο άλλο και από τη ροζ απόχρωση στη μπλε. Άστοχος και ο Κωστόπουλος μαζεύοντας το επιθετικό ριμπάουντ, έτσι, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

6 και 5 πόντοι αντίστοιχα στην παράταση, οι οποίοι ήρθαν με πολύ κόπο από τις δύο πλευρές, διαμόρφωσαν το τελικό 64-63, με τον Καπτσή να έχει τον τελικό λόγο στο σκοράρισμα και να αποσπά τον τίτλο του Novibet MVP.