Μεσολόγγι: Τα τρίποντα θα ακολουθούν πάντα τα αδέλφια Γκριν! (vids)

Ακόμα κι αν η ιστορία έχει γράψει πια πως οι Λέικερς έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο κατακτώντας το 17ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς, εντούτοις το χαμένο τρίποντο του Ντάνι Γκριν στο Game 5 ακολούθησε τον 33χρονο γκαρντ ως το τέλος των ΝΒΑ Finals και τη σειρά με το Μαϊάμι! Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προτίμησε να πασάρει την μπάλα στον ξεμαρκάριστο Γκριν κι εκείνος με μια όχι και τόσο... σωστή εκτέλεση, δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στους Λέικερς. Οι Χιτ επικράτησαν με 111-108 χάρη στη μυθική εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ και μείωσαν σε 3-2 τη σειρά με τους Καλιφορνέζους, υποχρεώνοντας τον «King» να βάλει πλάτη στον συμπαίκτη του.

«Τράβηξα πάνω μου την άμυνα, ένας κορυφαίος σουτέρ είχε καθαρό πεδίο για σουτ. Εμπιστεύτηκα τον Ντάνι. Τον εμπιστευτήκαμε αλλά δεν μπήκε. Καλώς ή κακώς πρέπει να ζήσεις με αυτό. Το μόνο σίγουρο, πως ήταν από τα καλύτερα σουτ που θα μπορούσαμε να έχουμε τη δεδομένη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς για τον γκαρντ των Λέικερς που είδε το μήνυμα στη φανέλα του κατά του ρατσισμού και της κοινωνικής ανισότητας («How Many More», «Πόσοι Ακόμα») να γίνεται hashtag στο Twitter και να συνδέεται με τα χαμένα τρίποντά του! Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία ήταν καλή με τους «Λιμνάνθρωπους» που κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 4-2 νίκες.

Έτσι ο ΛεΜπρόν και ο Ντάνι Γκριν έχουν πανηγυρίσει τον τίτλο με τρεις ομάδες! Ο μεν Τζέιμς με τους Χιτ, Καβαλίερς, Λέικερς, ο δε Γκριν με τους Σπερς, Ράπτορς και Λέικερς. Παρεμπιπτόντως, μόνο οι Ρόμπερτ Χόρι (Ρόκετς, Λέικερς, Σπερς) και Τζον Σάλεϊ (Πιστονς, Μπουλς, Λέικερς) είχαν πετύχει ανάλογο επίτευγμα στο παρελθόν. Πρόσφατα, μάλιστα ο γκαρντ των Καλιφορνέζων σχολίασε την αστοχία του στους NBA Finals, τονίζοντας πως έπαιζε τραυματίας! Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Όταν βγήκα από το αεροπλάνο και είχε όλη αυτή την αδρεναλίνη, ξέχασα τους τραυματισμούς, ένιωσα σαν νεογέννητο μωρό. Αισθάνθηκα τον αχίλλειο, όλο μου το κορμί. Χρειαζόμουν μερικές μέρες προτού γιορτάσω».

Danny Green how many more 3s are you going to miss and turnovers to make?@Lakers #LakeShow pic.twitter.com/noM8QbUlnX

