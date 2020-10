ΛεΜπρον για Γκριν: «Τον εμπιστεύτηκα, δεν πήγε μέσα, θα ζήσουμε με αυτό» (vid)

Οι Λέικερς θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει την σειρά με τους Χιτ και να είναι πρωταθλητές του ΝΒΑ, αλλά ο Ντάνι Γκριν ήταν μοιραίος, αφού έχασε το τελευταίο αμαρκάριστο σουτ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς τράβηξε πάνω του όλη την άμυνα, τον έβγαλε εντελώς ελεύθερο, αλλά ο Γκριν δεν εκτέλεσε σωστά.

Το ίντερνετ δεν χαρίστηκε στον ηγέτη των Λέικερς, η κριτική για τον Γκριν είναι σκληρή, αλλά ο ΛεΜπρον μίλησε μετά το τέλος του αγώνα και παραδέχτηκε ότι το μοναδικό που έχουν να κάνουν είναι να ζήσουν με αυτό.

«Αν δείτε το play τράβηξα πάνω μου τους αμυντικούς, ένας κορυφαίος σουτέρ είχε ένα καθαρό σουτ, που θα έδινε τίτλο, τον εμπιστεύτηκα, τον εμπιστευτήκαμε και δεν μπήκε. Πρέπει να ζήσεις με αυτό. Ήταν από τα καλύτερα σουτ που θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Έπεσαν δύο απίκτες πάνω μου, εύχομαι να το έπαιρνε ξανά, εύχομαι να είχα κάνει καλύτερη πάσα, απλά θα ζήσουμε με αυτό».

“I trusted him, we trusted him and it just didn’t go and you live with that”

