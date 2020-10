ΕΣΑΚΕ: Διάκριση για το All Star Game!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«Ο ΕΣΑΚΕ για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετείχε στα Sports Marketing Awards για το EKO All Star Game. Την πρώτη φορά είχε κατακτήσει ένα βραβείο (Bronze στην κατηγορία Best Sports Events). Φέτος κατέκτησε δύο βραβεία! Δύο βραβεία Bronze στις κατηγορίες Best Sports Events και Best Strategy for Brand Awareness.

Τα Sports Marketing Awards διοργανώνονται από το Marketing Week της Boussias Communications, με σκοπό να υποστηρίξουν, να διαδώσουν και να προωθήσουν τις καλύτερες πρακτικές στην Επικοινωνία και το Marketing του εγχώριου αθλητικού οικοσυστήματος.

Το ΕΚΟ All Star Game 2020 επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάρα πολλές υποψηφιότητες αθλητικών γεγονότων και συγκέντρωσε πολύ υψηλή βαθμολογία για την επιτυχημένη διοργάνωση από τον ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ της «Γιορτής του Επαγγελματικού Μπάσκετ» στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου Κρήτης.

Ο Άκης Κονδύλης, Marketing Manager του ΕΣΑΚΕ, η Μαρία Γκούμα, COO της Next Mile Ltd και ο Γιώργος Γαλακτερός της GalakterosEvents Production από την βράβευση στα Sports Marketing Awards

Με τα δύο βραβεία «Bronze» στις κατηγορίες Best Sports Events και Best Strategy for Brand Awareness επιβεβαιώθηκε ότι το EKO All Star Game ανήκει στην «ελίτ» των αθλητικών διοργανώσεων της χώρας μας!

«Εκ μέρους του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ και του ΠΣΑΚ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμή αυτή! To ΕΚΟ All Star Game είναι η μεγαλύτερη γιορτή του επαγγελματικού μπάσκετ και από τα κορυφαία αθλητικά events της χώρας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί επιβραβεύεται η προσπάθεια μας να φέρουμε τα παιδιά και τις οικογένειες στις εξέδρες των γηπέδων», δήλωσαν ο Άκης Κονδύλης, Marketing Manager του ΕΣΑΚΕ και η Μαρία Γκούμα, COO της Next Mile Ltd, και τόνισαν: «Ελπίζουμε να ξεπεράσουμε σύντομα την πανδημία και να μπορέσουμε να διοργανώσουμε το EKO All Star Game του 2021 προσφέροντας όμορφες στιγμές και θέαμα στους φιλάθλους. Σκοπός του ΕΣΑΚΕ και του ΠΣΑΚ κάθε χρόνο είναι να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε. Γι’ αυτό το λόγο, συνεχίσαμε την συνεργασία μας με την εταιρία Next Mile Ltd, τους πλέον ειδικούς σε sport events. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Μεγάλο Χορηγό μας την ΕΚΟ, που είναι και η καρδιά αυτής της διοργάνωσης».