Έρικ ΜακΚόλουμ: Θυμήθηκε τις μέρες του στον Απόλλωνα Πάτρας! (pic)

O νυν παίκτης της Χίμκι, ο οποίος ακόμα δεν έχει καταφέρει να φορέσει τη φανέλα της νέας του ομάδας, ανέβασε στο twitter μερικά highlights του από την εποχή που αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Πάτρας, γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Νεαρός φονιάς! Τότε που έφτιαχνα το όνομά μου. Οι παλιές καλές μέρες στην Ελλάδα».

Δείτε την χαρακτηριστική του ανάρτηση

Young killer! This when I made a name for myself. Back when I use to rock the kobe low cut. The good old Greek days https://t.co/H6vzvaanKT

