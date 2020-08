«Στο ραντάρ της ΑΕΚ ο Ζερόμ Ντάισον» (pic & vids)

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου και οι συνεργάτες του είναι στην αναζήτηση ενός κόμπο γκαρντ και όπως φαίνεται στη λίστα τους είναι ο Ζερόμ Ντάισον.

Ο Αμερικανός, που αγωνίζεται στις θέσεις «1» και «2», είναι στα υπόψιν της «Βασίλισσας», σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο οποίος αναφέρει ότι έχει υπάρξει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 33χρονος παίκτης άρχισε πέρυσι τη σεζόν στην Βίρτους Ρόμα (13.0π., 3.3ρ., 4.8ασ., 1.3κλ., 20 ματς) και τον Φεβρουάριο υπέγραψε στην Φορτιτούντο Μπολόνια, για να αντικαταστήσει τον τραυματία Κάσιους Ρόμπερσον.

Ο Ντάισον έχει αγωνιστεί επίσης σε Χάποελ Χολόν, Μπρίντιζι, Σάσαρι, Τορίνο, Χάποελ Ιερουσαλήμ και Μπνέι Χερζλίγια, μεταξύ άλλων.

Jerome Dyson is on Aek Athens Bc radars and there was a contact these days. #Dyson #aekbc #AEK #Athens #Greece #Hellas #EuroLeague EuroLeague #BCL #BasketballCL #ChampionsLeague

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) August 16, 2020