Η ΚΑΕ ΑΕΚ και οι παίκτες της συμμετείχαν στο «Time out for English», προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά στην αγγλική εκμάθηση, μέσω παραμυθιών.

Κιθ Λάνγκφορντ, Μάρκους Σλότερ και Μάριο Τσάλμερς διηγήθηκαν από ένα παραμύθι για τις ανάγκες της μη κερδοσκοπικής ιστοσελίδας, με τους «κιτρινόμαυρους» να αναφέρουν:

«Σε μία περίοδο, που όλοι μας υποχρεούμαστε να ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ για να νικήσουμε την πανδημία, μία όμορφη είδηση για τους νεότερους φίλους της "Βασίλισσας".

Η ΑΕΚ BC συμμετέχει στο @time_out_for_english με τους Keith Langford, Marcus Slaughter και Mario Chalmers. Το Time Out για Αγγλικά είναι ένα μη κερδοσκοπικό website, όπου σπουδαίοι παίκτες του μπάσκετ, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, διαβάζουν αγγλικά παραμύθια στα παιδιά, ενισχύοντας έτσι την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

Ακολουθεί φωτορεπορτάζ από τα γυρίσματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 20/02, με τους αθλητές μας, να διαβάζουν παραμύθια, προσπαθούν να μιλήσουν Ελληνικά και παντού αγκαλιά με μία... μπάλα! Το ζούσαν, διασκέδασαν, και όπως έλεγαν "All for the Greek Kids"».