Μίλιτσιτς: «Είναι μια τεράστια νίκη»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χαρακτήρισε σπουδαία τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού και στάθηκε στο μαχητικό πνεύμα που πάντα απαιτεί από την ομάδα του.

Ο προπονητής του Άρη μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και δήλωσε αρχικά ότι… «σίγουρα είναι μια μεγάλη νίκη. Αντιμετωπίσαμε μια σπουδαία ομάδα η οποία έχει κατακτήσεις Ευρωλίγκα και είναι μεγαθήριο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Προφανώς είναι μια τεράστια νίκη και εξαιρετικά σημαντική για την ψυχολογία μας. Είμαι χαρούμενοι έστω κι αν χρειαστήκαμε 45 λεπτά για να το καταφέραμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν το φαβορί, εμείς ελέγξαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του».

Εκεί ρωτήθηκε για τα στοιχεία που πάντα απαιτεί από την ομάδα μου. «Θέλω να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Στον αθλητισμό όλα είναι στο πρόγραμμα. Η νίκη, η ήττα αλλά θέλω να έχουμε μαχητικό πνεύμα. Η ομάδα έβγαλε αντίδραση μετά από μια δύσκολη ήττα στο Eurocup».