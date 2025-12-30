Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR όρισε γενική είσοδο για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL κόντρα στην Καρδίσα (4/1, 16:00) στα 5 ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο «Telekom Center Athens» την Καρδίτσα (4/1, 16:00) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μάλιστα η «πράσινη» ΚΑΕ όρισε γενική είσοδο γι' αυτό το παιχνίδι τα 5 ευρώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω των social media.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξήγησε χαρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέλοντας να επιβραβεύσει τους φιλάθλους της για την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα μας, και ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, αποφάσισε να ορίσει Γενική Είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής (04/01, 16:00) με αντίπαλο την Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ στο Telekom Centher Athens, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας άμεσα κι ελάτε να ζήσουμε μία ακόμα «πράσινη» μπασκετική Κυριακή στο σπίτι μας! Η παρουσία και η στήριξή σας αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ομάδας μας!»