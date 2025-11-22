Αν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συμπεριλήφθηκε στην... 11άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Μύκονο αλλά δεν πρόκειται να αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Με έναν ακόμα παίκτη λιγότερο θα αγωνιστούν οι «πράσινοι» στο «νησί των ανέμων» καθώς δεν πρόκειται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός φόργουορντ είχε μια μικρή ενόχληση στη μέση, αλλά δεν θα αγωνιστεί περισσότερο για λόγους ξεκούρασης ώστε να μην επιβαρυνθεί. Πάντως αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν την ερχόμενη Τρίτη (25/11) στο «Telekom Center Athens».

Επίσης είναι εκτός ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος ταλαιπωρείται από διάστρεμμα που αποκόμισε από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Ντουμπάι BC και φυσικά παραμένουν εκτός οι Τολιόπουλος, Γιούρτσεβεν, Χολμς και Λεσόρ (σ.σ. μετέβη στην Πορτογαλια το Σάββατο 22/11 για να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση ύστερα από δύο ημέρες), ενώ έχει μείνει εκτός 8άδας ξένων ο Μάριους Γκριγκόνις.

Έτσι λοιπόν ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στη διάθεσή του, τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Φαρίντ και Μήτογλου.