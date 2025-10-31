Αναλογικά θα πληρώνουν οι ομάδες τα παράβολα για την έκδοση των δελτίων των ξένων παικτών, όπως συμφώνησαν Stoiximan GBL και ΕΟΚ.

Λύση στο θέμα των παραβόλων για την έκδοση των δελτίων Ελλήνων και ξένων παικτών δόθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan GBL στο οποίο συμμετείχε η ΕΟΚ.

Παρότι αρχικά, υπήρξε μεγάλη διαφωνία και οι ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες με το ύψος του παραβόλου που αξίωνε η ΕΟΚ, βρέθηκε η «χρυσή τομή» με την αναλογικότητα, που συμφωνήθηκε από τις ΚΑΕ στο Δ.Σ. που συμμετείχε και η ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα, με την αναλογικότητα που θα εφαρμοσθεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι οι δυο ομάδες που θα κληθούν να καταβάλλουν τα περισσότερα χρήματα σε σχέση με τις άλλες 11 ΚΑΕ. Διότι, θα αποδοθούν τα χρήματα για το κάθε παράβολο αθλητή με βάση το συμβόλαιο που είναι υπογεγραμμένο και κατατεθημένο στη λίγκα.

Η λύση που έχει προκριθεί για τα παράβολα

0-50.000 ευρώ (500 ευρώ)

50.000-100.000 ευρώ (1.000 ευρώ)

100.000-200.000 ευρώ (2.000 ευρώ)

200.000-400.000 ευρώ (3.000 ευρώ)

400.000-1.000.000 ευρώ (4.000 ευρώ)

1.000.000-2.500.000 ευρώ (7.000 ευρώ)

2.500.000 ευρώ και άνω (10.000 ευρώ)

Η συμφωνία που βρέθηκε ήταν αποτέλεσμα της κοινής γραμμής των ομάδων που θέλησαν με αυτό τον τρόπο να εξηγήσουν πως τα χρήματα ήταν πάρα πολλά και δεν μπορούσαν να τα επωμισθούν οι περισσότερες ΚΑΕ.

Γι’ αυτό και η ΕΟΚ στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση των ομάδων με τα ποσά που είναι σαφώς μικρότερα από εκείνα που προέβλεπε η αρχική πρόταση της Ομοσπονδίας, η οποία αξίωνε 1.000 ευρώ παράβολο για κάθε Έλληνα παίκτη και 5.000 ευρώ ανά αθλητή για την πρώτη εξάδα ξένων και 10.000 ευρώ για τον 7ο και 8ο ξένο, ενώ ανέβαινε κι άλλο το κόστος σε περίπτωση που θα υπήρχαν αλλαγές μέσα στη σεζόν. Τελικά, το κόστος για τους Έλληνες αθλητές παραμένει στα 500 ευρώ, ενώ για τους ξένους θα πηγαίνει αναλογικά με το ύψος του συμβολαίου.

Κι αυτό αφορά τη φετινή σεζόν, καθώς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-2027) θα καθίσουν ξανά στο ίδιο τραπέζι η Stoiximan GBL και η ΕΟΚ.



