Επίσημο: Ο Τσους Μπουένο είναι ο νέος CEO της EuroLeague Basketball

Ο Τσους Μπουένο αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντα του CEO της EuroLeague Basketball, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Τσους Μπουένο διαδέχθηκε τον Παούλιους Μοτιεγιούνας στη θέση του CEO της EuroLeague Basketball, εξέλιξη για την οποία είχε ενημερώσει έγκαιρα το Gazzetta. Ο νέος ιθύνων νους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης εξελέγη ομόφωνα και αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του τις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την 30ή Ιανουαρίου ότι ο Χεζούς «Τσους» Μπουένο διορίζεται στη θέση του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (Chief Executive Officer), με ανάληψη καθηκόντων εντός των προσεχών ημερών. Η απόφαση αυτή καταδεικνύει τη διαρκή μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης του οργανισμού και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του στρατηγικού του οράματος για το μέλλον.

Ο κύριος Μπουένο, ηλικίας 56 ετών, εξελέγη ομόρφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague Commercial Assets (ECA) και διαδέχεται τον κύριο Παούλιους Μοτιεγιούνας, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Ιούνιο του 2022.

Ο νέος CEO θα έχει την ευθύνη της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης της Euroleague Basketball, με έμφαση στην επιχειρηματική ανάπτυξη, την αναβάθμιση του αγωνιστικού προϊόντος και της εμπειρίας των φιλάθλων, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας της διοργανώσεως σε νέες αγορές και κοινά. Παράλληλα, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρεται προς τους συλλόγους, τους συνεργάτες, τους αθλητές και τους φιλάθλους. Η εντολή του συνίσταται στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της επιτυχούς πορείας των τελευταίων 25 αγωνιστικών περιόδων, με σκοπό την καθιέρωση της EuroLeague, του BKT EuroCup και του NextGen EuroLeague ως των αδιαμφισβήτητα κορυφαίων διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης στην Ευρώπη.

Ο Τσους Μπουένο διαθέτει πλέον των τριών δεκαετιών εμπειρίας και στρατηγικής ηγεσίας στο οικοσύστημα του επαγγελματικού αθλητισμού. Η επαγγελματική του διαδρομή είναι στενά συνδεδεμένη με την καλαθοσφαίριση, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Πραγματοποίησε την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση ως αθλητής με την Μπαρτσελόνα κατά την αγωνιστική περίοδο 1988–1989 και αγωνίσθηκε επί οκτώ σεζόν σε πέντε ακόμη συλλόγους, μεταξύ των οποίων η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Βαλένθια. Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του σταδιοδρομίας, μετεπήδησε σε διοικητικούς και εκτελεστικούς ρόλους στον χώρο του μπάσκετ.

Η εξωαγωνιστική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην Ένωση Ισπανών Καλαθοσφαιριστών (ABP), ενώ το 2006 εντάχθηκε στην Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FEB) ως Εκτελεστικός Διευθυντής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Εθνική Ομάδα της Ισπανίας διήλθε μία εκ των πλέον επιτυχημένων περιόδων της ιστορίας της, κατακτώντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006 και το EuroBasket του 2009, καθώς και αργυρά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και στο EuroBasket του 2007.

Ακολούθως, ο κύριος Μπουένο εντάχθηκε στο National Basketball Association (NBA), όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και Γενικός Διευθυντής του NBA Spain. Μετά από δωδεκαετή παρουσία στο NBA, ανέλαβε καθήκοντα Managing Director για την Ιβηρική στη Legends, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της διαχειρίσεως αθλητικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών φιλοξενίας.

Προσφάτως, ηγήθηκε της δημιουργίας και αναπτύξεως του τομέα καλαθοσφαίρισης στην DAZN, την παγκόσμια πλατφόρμα αθλητικού OTT περιεχομένου, ενισχύοντας περαιτέρω την εξειδίκευσή του στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αλληλεπιδράσεως με το φίλαθλο κοινό στο σύγχρονο αθλητικό περιβάλλον.

Οι σύλλογοι επιθυμούν να εκφράσουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους προς τον κ. Παούλιους Μοτιεγιούνας για την προσφορά, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υπό την καθοδήγησή του, ο οργανισμός πέτυχε σημαντικά ορόσημα και παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στο ευρύτερο οικοσύστημα της καλαθοσφαίρισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA, ενεργώντας εκ μέρους όλων των συλλόγων της Euroleague Basketball, του εύχεται κάθε επιτυχία στη μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει απολύτως προσηλωμένο στην αποστολή της Euroleague Basketball για την προαγωγή της αριστείας, της καινοτομίας και της βιώσιμης αναπτύξεως της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης».