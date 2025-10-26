Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε στο καλό διάστημα του Παναθηναϊκού στο πρώτο μισό του αγώνα με τον Προμηθέα.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν στην 2η περίοδο του αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας επιμέρους σκορ 25-5 (!) με αποτέλεσμα να μετατρέψουν το -5 (24-29) σε... +15 (49-34) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Ένα διάστημα όπου «οργίασε» και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με αποτέλεσμα να «γράψει» εξαιρετικά νούμερα με τη λήξη του ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα με τους Πατρινούς έχοντας 17 πόντους με 7/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 τάπες και 2 λάθη σε σε 16:20 λεπτά συμμετοχής.