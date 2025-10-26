Παναθηναϊκός - Προμηθέας Πάτρας: Ονειρικό ημίχρονο για τον Τούρκο σέντερ
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν στην 2η περίοδο του αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας επιμέρους σκορ 25-5 (!) με αποτέλεσμα να μετατρέψουν το -5 (24-29) σε... +15 (49-34) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.
Ένα διάστημα όπου «οργίασε» και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με αποτέλεσμα να «γράψει» εξαιρετικά νούμερα με τη λήξη του ημιχρόνου.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα με τους Πατρινούς έχοντας 17 πόντους με 7/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 τάπες και 2 λάθη σε σε 16:20 λεπτά συμμετοχής.
